Dopo le anticipazioni e i test dei giorni scorsi, possiamo dirlo: ho. Mobile annuncia ufficialmente l’arrivo del 5G. La connettività di quinta generazione viene messa a disposizione attraverso un nuovo portafoglio di offerte, oppure con le opzioni aggiuntive dedicate. Non è finita qui, perché l’operatore virtuale ha deciso di accontentare le tante richieste lanciando anche le eSIM. Vediamo come attivare 5G ed eSIM con ho. Mobile.

ho. Mobile lancia ufficialmente il 5G e le eSIM

Ormai da diversi giorni alcuni clienti ho. Mobile con opzioni ho.+ o ho. il Turbo potevano accedere alla rete 5G di Vodafone con ho. Mobile: l’operatore virtuale stava evidentemente procedendo con dei test su larga scala prima del lancio e dell’annuncio ufficiale, che avvengono quest’oggi.

Proprio da oggi sono disponibili quattro nuove offerte, con opzioni che partono da 150 giga fino ad arrivare a 250 giga: due di queste includono il 5G gratuitamente e un’assistenza personalizzata via WhatsApp con operatore dedicato, mentre le altre due possono contare sulla nuova rete attraverso le opzioni ho.+ e ho. il Turbo. Il 5G offre ai clienti una maggiore velocità e una minore latenza, utili per download e upload più rapidi, per il gaming, per lo streaming e di fatto per migliorare l’esperienza di utilizzo generale.

I clienti ho. Mobile possono da ora navigare fino al doppio della velocità, senza extracosti, mentre per la massima velocità possono effettuare un cambio di piano verso una delle nuove offerte 5G, oppure attivare i servizi ho.+ o ho. il Turbo (dal costo di rispettivamente 1,99 euro e 0,99 euro al mese). Chi aveva offerte con limite a 30 Mbps passa a 60 Mbps senza costi, mentre con le nuove offerte o con le opzioni aggiuntive viene sbloccata la velocità massima, sia sotto rete 4G sia sotto rete 5G.

Le nuove offerte ho. Mobile sono le seguenti:

ho. 200 Giga in 5G : minuti illimitati di chiamate, SMS illimitati e 200 giga in 5G a 9,99 euro al mese – attiva qui (attivazione gratuita per chi proviene da alcuni specifici operatori);

: minuti illimitati di chiamate, SMS illimitati e 200 giga in 5G a 9,99 euro al mese – (attivazione gratuita per chi proviene da alcuni specifici operatori); ho. 250 Giga in 5G : minuti illimitati di chiamate, SMS illimitati e 250 giga in 5G a 11,99 euro al mese – attiva qui (attivazione gratuita per chi proviene da alcuni specifici operatori);

: minuti illimitati di chiamate, SMS illimitati e 250 giga in 5G a 11,99 euro al mese – (attivazione gratuita per chi proviene da alcuni specifici operatori); ho. 200 Giga : minuti illimitati di chiamate, SMS illimitati e 200 giga in 4G a 8,99 euro al mese – attiva qui (attivazione gratuita per chi proviene da alcuni specifici operatori);

: minuti illimitati di chiamate, SMS illimitati e 200 giga in 4G a 8,99 euro al mese – (attivazione gratuita per chi proviene da alcuni specifici operatori); ho. 150 Giga: minuti illimitati di chiamate, SMS illimitati e 150 giga in 4G a 6,99 euro al mese – attiva qui (attivazione gratuita per chi proviene da alcuni specifici operatori);

Le importanti novità ho. Mobile non sono finite qui: a grande richiesta, l’operatore virtuale porta al debutto quest’oggi anche le eSIM, ossia le SIM virtuali che consentono ai possessori di smartphone compatibili di attivare un’offerta senza avere SIM fisiche. I nuovi clienti possono optare per una eSIM durante l’acquisto sul sito o nei punti vendita, mentre i già clienti possono effettuare la sostituzione della SIM fisica e il passaggio a eSIM attraverso l’app ufficiale ho. Mobile, al costo di 9,99 euro (menu laterale > numero > “Gestisco il mio profilo > numero > Richiedi eSIM“).

Siete contenti delle novità annunciate da ho. Mobile? Farete il passaggio al 5G e alle eSIM?