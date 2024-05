Google Maps è un servizio di navigazione satellitare che mette a disposizione le mappe di tutto il mondo, fornendo informazioni utili agli spostamenti, percorsi guidati e consigli su quali luoghi visitare grazie a un sistema di recensioni.

La piattaforma di Google esiste dal lontano 2005 e nel corso degli anni si è costantemente evoluta introducendo una marea di novità, perfezionamenti e funzionalità.

Una delle ultime novità riguarda le strade che su Android e iOS ora vengono evidenziate interamente, come mai finora.

L’app Google Maps ora evidenzia i tratti stradali come gli itinerari

Sia sulle app mobili che sul Web, finora bisognava ingrandire la mappa per vedere un tratto stradale, in quanto veniva mostrato solo il segnalino, mentre ora nelle app Android e iOS l’intera strada viene evidenziata in blu, in modo simile all’anteprima di un itinerario pianificato.

Attualmente la versione Web di Google Maps non riflette ancora questa modifica, ma è possibile che prossimamente arriverà anche su maps.google.com.

Se non vedete ancora questa novità potete provare ad aggiornare l’app Google Maps per Android attraverso il Play Store utilizzando il badge che trovate a seguire.

Google Maps sta ricevendo anche una nuova interfaccia su Android, caratterizzata da alcune piccole modifiche che nel complesso donano un look più moderno all’app.