A seguito dell’arrivo di Android 12 sul canale AOSP e della partenza della beta pubblica di ColorOS 12 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, il colosso cinese ha svelato la lista degli smartphone che riceveranno la nuova versione di Android nei prossimi mesi.

OnePlus si assume l’onere di aggiornare 13 smartphone ad Android 12, o almeno √® quello che ha confermato oggi, e ci fa piacere constatare che saranno interessati tutti gli smartphone dalla serie OnePlus 7 in poi. La lista completa dei dispositivi comprende anche alcuni modelli di fascia economica, anche se per alcuni sembra che Android 11 sar√† l’ultima major release di Android che vedranno.

Gli smartphone che riceveranno Android 12

Ecco la lista completa degli smartphone OnePlus che riceveranno l’aggiornamento ad Android 12:

Ci teniamo a precisare che OnePlus non ha specificato una timeline precisa per quanto concerne le tempistiche di arrivo di Android 12; l’azienda, infatti, si √® limitata a dire che il nuovo sistema operativo arriver√† “in futuro”. Come sempre non esiteremo a darvi notizie in merito non appena Android 12 sar√† disponibile per ognuno degli smartphone sopracitati.

