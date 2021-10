È finalmente arrivato il giorno di Android 12 ma Google ha giocato un brutto scherzetto ai possessori dei Pixel, che attendevano con ansia il rilascio della nuova versione del robottino verde per il proprio smartphone. Il colosso americano ha infatti pubblicato il codice sull’AOSP, con ogni probabilità in versione stabile, ma non ha rilasciato aggiornamenti OTA o factory image per la serie Pixel.

Android 12 sull’AOSP

Mossa decisamente strana quella di Google, che in passato aveva sempre resto disponibili le immagini per i propri smartphone in concomitanza con il lancio della nuova versione sull’AOSP, se non addirittura in anticipo. Per chi non è uno sviluppatore quindi si tratta di una notizia di importanza marginale, mentre gli sviluppatori, e gli esperti di modding, potranno mettere le mani sul codice e iniziare a scoprire nel dettaglio tutte le novità.

I possessori di uno smartphone Pixel supportato, dalla serie Pixel 3 fino al più recente Pixel 5a, dovranno dunque mettersi il cuore in pace e attendere le prossime settimane, quando saranno rilasciate sia le factory image che gli aggiornamenti OTA. È possibile che Google abbia deciso di posticipare il rilascio dell’aggiornamento per i Pixel, abbinandolo alla presentazione della serie Pixel 6 che dovrebbe essere in programma tra un paio di settimane.

Per iniziare a scavare nel codice potete visitare questa pagina, che vi riepiloga tutte le novità in arrivo.

Patch di ottobre per la serie Pixel

Piccola e magra consolazione per i possessori di uno smartphone Pixel, che possono scaricare le patch di sicurezza del mese di ottobre. L’aggiornamento è disponibile per i Pixel dalla serie 3 fino al modello 5a. Come sempre è sufficiente entrare nelle Impostazioni del vostro Pixel, trovare la voce Sistema, Avanzate, Aggiornamento di sistema e verificare la presenza dell’aggiornamento.

Sono disponibili sia le Factory Image che i file per gli aggiornamenti OTA, mentre per scoprire i dettagli delle vulnerabilità risolte con le nuove patch di sicurezza vi rimandiamo al bollettino Pixel/Nexus e all’annuncio ufficiale.