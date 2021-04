Samsung Galaxy A52 5G, Xiaomi Mi 11 Pro 5G, Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+, POCO F2 Pro, Samsung Galaxy Tab Active 3, Samsung Galaxy S20 Fan Edition, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy M40 e TicWatch Pro 3: sono questi i nomi dei destinatari di questa raccolta di aggiornamenti software di metà settimana.

Scopriamo insieme tutte le novità contenute in questi update appena rilasciati dai vari produttori.

Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy M40, Samsung Galaxy Tab Active 3: le novità degli aggiornamenti

Tanto per cambiare, anche oggi Samsung fa la voce grossa in tema di aggiornamenti software e getta nella mischia il nuovo e interessantissimo Samsung Galaxy A52 5G, l’ancora valido Samsung Galaxy S20 Fan Edition (anche se 4G), l’ex flagship Samsung Galaxy Note 8, l’economico Samsung Galaxy M40 e il tablet rugged Samsung Galaxy Tab Active 3.

Partiamo naturalmente da Samsung Galaxy A52 5G, che è il più recente nonché il più “caldo” del lotto.

Il nuovo modello di fascia media del brand coreano sta ricevendo il piu classico degli aggiornamenti correttivi e quello in questione è particolarmente corposo: pesa oltre 800 MB, introduce la versione firmware A526BXXU1AUD6 e contiene le patch di sicurezza (o meglio la Security Maintenance Release) di aprile 2021. Ecco il registro delle modifiche completo:

Stabilità complessiva delle funzioni migliorata.

La sicurezza del vostro dispositivo è stata migliorata.

L’aggiornamento software include:

Perfezionamento della stabilità e delle prestazioni del dispositivo.

Eliminazione di bug.

Implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza.

Precisiamo che l’aggiornamento riguarda il solo modello 5G, non ancora Samsung Galaxy A52.

Per Samsung Galaxy S20 Fan Edition si tratta del secondo aggiornamento del mese di aprile e questo è persino più pesante rispetto al primo, ma urge una distinzione: quello era per il modello 5G e includeva miglioramenti per il touchscreen, mentre questo è per il modello LTE e non menziona fix del genere.

685 MB di update portano la versione firmware G780FXXU2CUCC e non solo ci sono le patch di sicurezza di aprile 2021, ma anche le nuove funzioni per la fotocamera prese in prestito dalla serie Galaxy S21 che Samsung Galaxy S20 FE 5G aveva ricevuto il mese scorso.

Se vi sembra di aver già letto delle patch di sicurezza di aprile 2021 per il non più nuovissimo Samsung Galaxy Note 8, non siete in errore: ne abbiamo già parlato. Solo che questa volta la versione firmware è leggermente diversa (N950FXXSFDUD1) e sappiamo che il file OTA pesa quasi 595 MB. Non si parla di nuove feature e d’altronde su uno smartphone così vecchio era prevedibile, me evidentemente i fix necessari non erano pochi.

Nel mercato indiano, Samsung Galaxy M40 sta ricevendo l’atteso major update alla One UI 3 (non è chiaro se 3.0 o 3.1) con Android 11 e tutte le novità del caso.

Samsung Galaxy Tab Active 3 è il device meno famoso di questa selezione, ma sta ricevendo uno degli aggiornamenti più interessanti: la One UI 3.0 con base Android 11, con contorno di patch di sicurezza di marzo 2021. Il firmware è T575XXU3BUD5.

Xiaomi Mi 11 Pro 5G e POCO F2 Pro: le novità degli aggiornamenti

Passando agli aggiornamenti di casa Xiaomi, il flagship Xiaomi Mi 11 Pro 5G sta ricevendo in Cina la MIUI 12.5, affiancandosi così a Xiaomi Mi 11 Ultra di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi.

Adesso il roll out è in corso per entrambi i nuovi modelli premium del brand e la build, una Stable Beta, è la V12.5.2.0.RKACNXM. Per maggiori dettagli sulla MIUI 12.5, vi rimandiamo al nostro approfondimento.

Molto meno entusiasmante è l’aggiornamento per POCO F2 Pro, che riceve la MIUI 12.2.6.0 tramite un file OTA da ben 3 GB e fa guadagnare al produttore una bella tirata d’orecchi: è assurdo che un update così pesante venga spiegato con un changelog striminzito e per giunta sbagliato. Infatti si parla di una nuova funzione di riconoscimento dei documenti in tempo reale con la Fotocamera, che però era già presente nel precedente aggiornamento, e neppure si menzionano le patch di sicurezza di marzo 2021 che invece sono presenti insieme ai fix di svariati bug.

Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+: le novità dell’aggiornamento

Un’altra bella ramanzina se la prende Huawei, che pochi giorni fa ha presentato l’aggiornamento di sicurezza di aprile 2021, ma a fine mese sta ancora rilasciando quello di marzo per i top di gamma Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+.

La build in roll out, solo in Cina, è la EMUI 11.0.0.176 e non contiene altre novità.

TicWatch Pro 3: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo con l’unico wearable della raccolta: TicWatch Pro 3 di Mobvoi – che ha nuovi modelli in arrivo – sta ricevendo la versione firmware PMRB.210407.001, basata su Wear OS H-MR2. Il modello interessato è quello GPS, ma quello LTE dovrebbe seguire a ruota.

Il roll out è stato annunciato dal gruppo Facebook ufficiale del brand e dovrebbe essere completato entro il 24 aprile.

Ecco il changelog completo:

New features Option to disable the long-press power button to activate Google Assistant. New screen brightness layout. New Weather tile. New theater mode. Support regular enter and exit the essential mode.

Improvements Optimized the media volume and the ringtone volume bar’s display to match the actual volume. Optimized the sorting of apps in Mobvoi Launcher. Optimized the sliding smoothness of Mobvoi Launcher. Optimized the accuracy of off-body detection. Improved the performance on Qualcomm Snapdragon Wear 4100 platforms. Moved the “OK Google” switch from the watch’s settings menu to the Google assistant settings. Optimized the shutdown charging animation. Updated security patch to 2021-03-05.

Bug fixed Fixed the issue that Auto-DND sometimes cannot take effect. Fixed an issue where the screen may not lock when charging. Fixed an issue where the Phone app might disappear in Mobvoi Launcher when pairing with an Android phone. Fixed other discovered bugs.



Come aggiornare Samsung Galaxy A52 5G, Xiaomi Mi 11 Pro 5G, Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+, POCO F2 Pro, Samsung Galaxy Tab Active 3, Samsung Galaxy S20 Fan Edition, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy M40, TicWatch Pro 3

Ecco i percorsi da seguire per cercare manualmente tutti questi aggiornamenti:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per gli Xiaomi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

per i Huawei, “Impostazioni > Aggiorna Sistema > Verifica Aggiornamenti“.

per gli smartwatch Wear OS, “Impostazioni > Sistema > Informazioni > Aggiornamenti di sistema“.

Grazie a Italo per la segnalazione