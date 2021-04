Aggiornamenti per OnePlus 9, 9 Pro, Nord N10, Samsung Galaxy Note 8, A60, HONOR 30 Lite

Anche oggi, 14 aprile 2021, ci sono alcuni aggiornamenti software per smartphone Android da andare a conoscere e i destinatari sono: OnePlus 9 e 9 Pro, OnePlus Nord N10 5G, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy A60 e HONOR 30 Lite (Youth Edition). Ecco tutte le novità in arrivo.

OnePlus 9/9 Pro e Nord N10 5G: le novità degli aggiornamenti

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro (ecco la nostra recensione) sono indubbiamente gli smartphone più in vista della selezione odierna, ma l’aggiornamento che stanno ricevendo, per quanto significativo, è anche il meno nuovo, dato che ve ne avevamo già parlato qualche giorno fa.

Il motivo per il quale lo riprendiamo è presto detto: nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare dei problemi di surriscaldamento di OnePlus 9 Pro e il produttore aveva promesso un fix in tempi brevi. A quanto pare il fix in questione era già contenuto nell’update linkato.

Ricapitolando, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro ricevono un file OTA da poco più di 100 MB, con la OxygenOS 11.2.3.3 e le seguenti novità:

System Improved the power consumption performance to extend the battery life Fixed known issues and improved system stability

Camera Improved the shooting and recording experience

Network Improved the stability of telecommunication functions Improved the WLAN transmission performance and stability



Come per il precedente, anche il nuovo aggiornamento per il modello economico OnePlus Nord N10 5G è stato annunciato con un thread sul forum ufficiale. In questo caso la principale novità è rappresentata dalle patch di sicurezza di marzo 2021 e le versioni in roll out sono la OxygenOS 10.5.11.BE89BA per il modello EU e la OxygenOS 10.5.12.BE86AA​ per quello GLO. Ecco il changelog completo:

System Improved power consumption of the system Fixed known issues and improved system stability Updated Android security patch to 2021.03

Network Improved the performance and stability of Wi-Fi transfer Improved the stability of communication and 5G network



Samsung Galaxy Note 8 e A60: le novità degli aggiornamenti

Come detto in apertura, gli aggiornamenti in casa Samsung sono due e stanno arrivando su Samsung Galaxy Note 8 e Samsung Galaxy A60, con quest’ultimo che riceve indubbiamente le novità più interessanti.

Samsung Galaxy Note 8 non è esattamente nuovissimo e infatti non riceve più aggiornamenti di sicurezza mensili, bensì su base trimestrale. Questo gli permette comunque di tenere il passo con buona regolarità e nel caso di specie di allungare ulteriormente la lista dei modelli del brand dotati delle patch di sicurezza di aprile 2021. Infatti, Samsung Galaxy Note 8 sta ricevendo la versione firmware N950FXXSEDUC2, che include la SMR (Security Maintenance Release) di questo mese. Non ci sono altre novità di sorta da riportare.

Samsung Galaxy A60 non è esattamente il modello più famoso del produttore coreano, ma questo non gli impedisce di ricevere un supporto software adeguato: lanciato in Cina agli inizi del 2019 con Android 9, Galaxy A60 sta ricevendo adesso Android 11. Più precisamente è in roll out la versione firmware A6060ZCU3CUD3 che comprende altresì le patch di sicurezza di marzo 2021.

Allo stato attuale non è ben chiaro se lo smartphone stia ricevendo la One UI 3.0 o addirittura la One UI 3.1, in ogni caso le novità sono fondamentalmente quelle che vi abbiamo presentato nel nostro approfondimento dedicato.

HONOR 30 Lite (Youth Edition): le novità dell’aggiornamento

HONOR 30 Lite, conosciuto in Cina come Youth Edizion, sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software con base Magic UI 3.1.

In particolare, è in roll out la versione 3.1.1.206, di cui trovate di seguito il changelog ufficiale:

Added newly added smart information setting item when it is turned on, it can intelligently identify the content of the text message and provide you with more convenient services

Added quick download icons for Honor Mall, Honor Club, and Link Now apps.

Come aggiornare OnePlus 9/9 Pro, OnePlus Nord N10 5G, Samsung Galaxy Note 8, Galaxy A60, HONOR 30 Lite

Tutti gli aggiornamenti menzionati sono già in roll out e arriveranno automaticamente su tutti i modelli compatibili. Ecco i percorsi da seguire per cercarli manualmente: