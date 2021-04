Nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy S20 FE 5G, Huawei P40 Pro, P Smart 2021 e Band 6

La nuova settimana si apre sulla falsariga della conclusione di quella precedente: anche oggi ci sono diversi aggiornamenti software da segnalare e sono quasi tutti per smartphone Android, eccetto uno per un wearable Huawei.

I dispositivi coinvolti sono infatti Samsung Galaxy S20 FE 5G, Huawei P40 Pro, Huawei P Smart 2021 e Huawei Band 6.

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire le novità di questi nuovi update software.

Samsung Galaxy S20 FE 5G: le novità dell’aggiornamento

Qualche giorno fa vi avevamo parlato del roll out della SMR (Security Maintenance Release) di aprile 2021 per Samsung Galaxy S20 FE 4G, anticipandovi che il rilascio dello stesso aggiornamento per il modello 5G sarebbe seguito a stretto giro di posta e la previsione si è rivelata corretta.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, Samsung Galaxy S20 FE 5G sta ricevendo un file OTA da poco meno di 600 MB con la versione firmware G781BXXU2CUD1 contenente le patch di sicurezza di questo mese. Il registro delle modifiche completo riporta le seguenti novità:

La stabilità del Touch screen è stata migliorata.

La sicurezza del vostro dispositivo è stata migliorata.

L’aggiornamento software include:

Perfezionamento della stabilità e delle prestazioni del dispositivo.

Eliminazione di bug.

Implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza.

Huawei P40 Pro, Huawei P Smart 2021, Huawei Band 6: le novità degli aggiornamenti

Passando agli aggiornamenti software di casa Huawei, ci sono due smartphone e una smartband da trattare.

Lo smartphone di fascia premium Huawei P40 Pro sta ricevendo un file OTA da 282 MB che porta in dote la versione software EMUI 11.0.0.180 (ecco il nostro approfondimento sulle novità della EMUI 11). L’unica novità di questo aggiornamento software è rappresentata dalle patch di sicurezza di marzo 2021, che vi avevamo illustrato nel dettaglio a tempo debito in questo nostro precedente articolo.

Anche il modello di fascia media Huawei P Smart 2021 sta ricevendo un aggiornamento di sicurezza mensile, tuttavia la situazione è nettamente meno interessante. L’update è già in distribuzione in Europa, pesa 216 MB e introduce la versione software EMUI 10.1.1.168, dunque ancora niente da fare per la EMUI 11. Le novità di questo aggiornamento sono limitate alle patch di sicurezza di febbraio 2021 (ecco il nostro articolo dedicato).

Infine, la nuova smartband Huawei Band 6 – presentata ufficialmente il mese scorso – sta ricevendo in queste ore il primo aggiornamento software della sua breve storia. Il file OTA pesa 5,60 MB, contiene la versione firmware 1.0.2.120 e il changelog parla esclusivamente di ottimizzazioni della user experience.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE 5G, Huawei P40 Pro, Huawei P Smart 2021, Huawei Band 6

L’aggiornamento per Samsung Galaxy S20 FE 5G è già in distribuzione anche in Italia e quelli per Huawei P40 Pro e Huawei P Smart 2021 sono già stati avvistati in Europa. L’update per Huawei Band 6, invece, è attualmente in distribuzione soltanto in Cina.

Se possedete uno degli smartphone menzionati e non avete ancora ricevuto la notifica automatica di aggiornamento, potete effettuare una verifica manuale di disponibilità seguendo i percorsi dedicati:

per Samsung Galaxy S20 FE 5G, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per Huawei P40 Pro e Huawei P Smart 2021, “Impostazioni > Aggiorna Sistema > Verifica Aggiornamenti“.

Huawei Band 6 non è un dispositivo standalone, pertanto ai fini dell’installazione di un nuovo aggiornamento è necessario ricorrere alla companion app sullo smartphone abbinato. Ecco i passaggi da seguire:

Collegare il wearable allo smartphone usando l’applicazione Huawei Health Aprire l’app Huawei Health e recarsi nella sezione “Dispositivi” Selezionare il proprio dispositivo Eseguire un tap di “Firmware update” e seguire le istruzioni mostrate a schermo.