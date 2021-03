Il mondo Android non si fa mai mancare la sua dose quotidiana di aggiornamenti software e la giornata di oggi non fa eccezione: preparate i vostri Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE), OnePlus 9 e POCO F2 Pro, che ci sono dei nuovi update da installare. Ecco tutte le novità in essi contenute.

OnePlus 9: le novità dell’aggiornamento

OnePlus 9 è il modello più economico della nuova serie di riferimento del produttore cinese e sta attirando parecchie attenzioni per via di un equilibrio e di un rapporto tra prezzo richiesto e prestazioni offerte molto interessante.

Nelle scorse ore OnePlus 9 ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software che, come potete vedere dagli screenshot, pesa poco più di 100 MB. Un’analisi delle novità ci porta ad inquadrarlo come il classico update volto a correggere qualche peccato di gioventù del nuovo modello.

Il registro delle modifiche ricalca quasi perfettamente quello dell’aggiornamento arrivato nei giorni scorsi anche su OnePlus 9 Pro (ecco la nostra recensione), ma si concentra maggiormente sulla fotocamera. Ecco il changelog integrale:

System Optimized the charging stability Optimized the UI display of the notification bar Fixed other known issues and improved system stability

Camera Improved the video filming fluency Improved the noise and white balance issues with the rear camera Improved the image quality of the rear camera when shooting at night Improved the color performance of the Pro mode Improved the face brightness when giving video calls with third-party apps Fixed the issue that ultra-wide camera may have inaccurate color and noise in some scenes

Bluetooth Fixed the Bluetooth compatibility issues

Network Improved the stability of telecommunication functions Improved the WLAN transmission performance and stability



Neppure in questo caso, per la verità, si fa accenno alla presenza di nuove patch di sicurezza mensili.

Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy S20 FE: le novità degli aggiornamenti

Quando si affronta l’argomento degli aggiornamenti software in ambito Android, è ormai praticamente scontato leggere anche il nome di Samsung, che nella raccolta odierna piazza infatti due modelli: il nuovo modello di fascia media Samsung Galaxy A52 e il best buy dello scorso anno Samsung Galaxy S20 FE.

Nei giorni scorsi il produttore sudcoreano ha già iniziato a distribuire le patch di sicurezza del mese di aprile 2021 e Samsung Galaxy A52, con specifico riferimento al modello 4G (SM-A525F) è già della partita.

Il roll out ha già preso il via in diversi mercati europei, tra i quali figura anche l’Italia, e porta a bordo del nuovo arrivato la versione firmware A525FXXU1AUC5. Purtroppo – e ovviamente, dato che siamo ancora a marzo – Samsung non ha ancora illustrato nei dettagli i miglioramenti della SMR (Security Maintenance Release) del mese di aprile.

È piuttosto probabile che nei prossimi giorni il medesimo aggiornamento verrà rilasciato anche per Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72, visto che i tre modelli sono strettamente imparentati e sono anche stati presentati insieme.

Samsung Galaxy S20 FE, anche in questo caso in variante 4G, sta ricevendo lo stesso aggiornamento con le patch di sicurezza di aprile. Nel caso di specie, la versione firmware è la G780FXXS2CUC8 e il roll out si sta già diffondendo in Europa. Il modello 5G seguirà a ruota.

POCO F2 Pro: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo aggiornamento da segnalare sta arrivando su POCO F2 Pro. Come potete vedere dagli screenshot, si tratta di un file OTA da quasi 3 GB che introduce la MIUI 12.2.5 e porta due sole novità:

le patch di sicurezza di febbraio 2021

il riconoscimento dei documenti in tempo reale nella Fotocamera.

A fronte di queste magre novità, numerosi utenti della community stanno lamentando bug vari (ad esempio col cambiamento dei font) e pare che in alcuni mercati ci sia persino stato un rollback dell’aggiornamento. Insomma, se possedete un POCO F2 Pro, non c’è bisogno di affrettarsi ad aggiornare.

Come aggiornare OnePlus 9, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy S20 FE, POCO F2 Pro

Tutti gli aggiornamenti elencati arriveranno automaticamente via OTA, potete cercarli manualmente seguendo questi percorsi: