Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition, se preferite) è stato uno degli smartphone più interessanti dello scorso anno sotto il profilo del rapporto tra prestazioni offerte e prezzo richiesto e in questi giorni sta ricevendo un aggiornamento che gli conferisce nuovo appeal: sono presenti alcune feature prese in prestito direttamente dai Galaxy S21.

Samsung Galaxy S20 FE: le novità dell’aggiornamento

A dirla tutta, questo aggiornamento per Samsung Galaxy S20 FE non è del tutto inedito: ve ne avevamo parlato già un paio di giorni addietro, tuttavia oggi conosciamo degli importanti dettagli in più.

Partiamo con il dire che l’update è già disponibile in numerosi Paesi europei, Italia compresa (come potete notare dallo screenshot riportato di seguito) e che per il momento ha come unico destinatario il modello 5G: i possessori di Samsung Galaxy S20 FE 4G dovranno avere ancora un po’ di pazienza.

Entrando nel merito dell’aggiornamento, il pacchetto OTA in arrivo pesa poco meno di 385 MB e introduce la versione firmware G781BXXU2CUC6. Al suo interno viene segnalata la presenza delle patch di sicurezza di marzo 2020, nonché di generici miglioramenti delle prestazioni della Fotocamera.

È proprio quest’ultimo punto a meritare un’occhiata più ravvicinata: anticipato di pochi giorni dalle serie Galaxy S20 e Galaxy Note 20, anche Samsung Galaxy S20 FE sta ereditando alcune funzioni (purtroppo non tutte) della Fotocamera introdotte con i nuovi flagship della serie Samsung Galaxy S21.

In particolare, Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G è adesso in grado di sfruttare la Pro mode anche con la fotocamera ultra-grandangolare e vede la sezione Portrait arricchita degli effetti Mono, Background e Studio.

Alcune funzioni – Director’s View e il tempo di esposizione massimo con la Night mode – rimangono comunque esclusive dei nuovi modelli di punta e probabilmente è anche giusto che sia così.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE

Il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S20 FE è ormai in roll out da qualche giorno, pertanto lo avete probabilmente già ricevuto. In caso contrario, potete controllarne la disponibilità seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.