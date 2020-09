Samsung non solo è una delle più importanti aziende per quanto riguarda la produzione di alcuni fra i miglior tablet Android sul mercato, ma è un punto di riferimento anche per i tablet rugged da utilizzare in particolari contesti lavorativi.

Design e specifiche Samsung Galaxy Tab Active3

Samsung Galaxy Tab Active3 è il nuovo tablet rugged del colosso sudcoreano che prende in prestito il design del modello precedente e ne migliora l’offerta generale. Lo scopo di Samsung Galaxy Tab Active3 è quello di offrire ai lavoratori un prodotto solido, sicuro, maneggevole e sempre pronto a rispondere alle esigenze lavorative in cantiere, in officina e in tutti quei contesti in cui un tablet Android “classico” farebbe fatica a sopravvivere.

“Durante lo sviluppo del nuovo Galaxy Tab Active3, abbiamo ascoltato il feedback dei nostri clienti e partner e ci siamo concentrati sulla creazione di un prodotto che rendesse più facile portare a termine le cose. Non solo il Galaxy Tab Active3 è più durevole, ma le sue prestazioni sono state aggiornate per supportare le ultime applicazioni per la massima produttività“, sottolinea KC Choi.

Una delle caratteristiche principali di Samsung Galaxy Tab Active3 sono le certificazioni IP68 e MIL-STD-810H che ne assicurano la piena operatività in contatto di acqua, polvere e cadute fino a 1.5 metri d’altezza. Frontalmente trova posto un pannello TFT LCD da 8 pollici a risoluzione WUXGA da 1920 x 1200 pixel con touch attivabile anche con i guanti da lavoro, mentre internamente è presente il processore Exynos 9810 con 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage espandibile fino a 1 TB tramite micro SD.

Piuttosto ricca la connettività con Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax), GPS, 4G LTE ed una porta USB Type-C 3.1; la batteria è invece da 5050 mAh mentre come sistema operativo è disponibile Android 10. A tal proposito Samsung annuncia il supporto a tre aggiornamenti di Android anche per Samsung Galaxy Tab Active3, rendendolo così pronto alle novità di Android 11 e degli OS che verranno in futuro.

Infine, molto interessante il supporto a Google ARCore per l’utilizzo del tablet anche in contesti in cui si utilizza la realtà aumentata.

Previous Next Fullscreen

Scheda tecnica

Display TFT LCD da 8 pollici a risoluzione WUXGA da 1920 x 1200 pixel;

processore Samsung Exynos 9810;

RAM da 4 GB e storage da 64/128 GB con espansione a 1 TB tramite micro SD;

fotocamera frontale da 5 MP;

fotocamera posteriore da 13 MP;

connettività 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G + 5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo, 1 porta USB Type-C 3.1;

batteria da 5050 mAh;

certificazione IP68 ad acqua e polvere;

certificazione MIL-STD-810H contro cadute ad un massimo di 1.5 metri di altezza;

dimensioni 126.8 x 213.8 x 9.9 mm e peso pari a 426 grammi (Wi-Fi) o 429 grammi (LTE);

Android 10.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy Tab Active3

Il tablet Samsung Galaxy Tab Active3 è disponibile da oggi in alcuni mercati selezionati fra cui quello europeo ad un prezzo non ancora noto. Aggiorneremo la news non appena avremo maggiori informazioni a riguardo.