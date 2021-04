In questo periodo Huawei ha il suo bel da fare tra i lavori sulla nuova serie di punta Huawei P50 e lo sviluppo di HarmonyOS, ma non ha dimenticato di fare i compiti a casa e ha appena rilasciato i dettagli dell’aggiornamento contenente le patch di sicurezza di aprile 2021.

Prima di entrare nel merito di questo nuovo update, facciamo brevemente il punto della situazione sul software dei device Huawei:

la EMUI 11 (ecco il nostro approfondimento sulle novità che porta) sta completando il suo percorso di diffusione: nel mercato di casa ha ormai raggiunto la maggior parte dei modelli compatibili, mentre su scala globale tutto procede secondo la roadmap ufficiale e nel corso del mese di aprile il roll out dovrebbe essere completato. In realtà la situazione è ancora incerta per alcuni modelli teoricamente compatibili, ma non ancora confermati ufficialmente.

Aggiornamento di sicurezza di aprile 2021 della EMUI di Huawei: dettagli

In queste ore Huawei ha pubblicato sul proprio sito ufficiale i dettagli completi dell’aggiornamento di sicurezza di aprile 2021, valido per la EMUI e per la Magic UI.

Come sempre, gli aggiornamenti di sicurezza di Huawei includono le CVE (Common Vulnerabilities and Exposure) annunciate nell’Android security bulletin del mese di riferimento.

Le patch di sicurezza di aprile 2021 di Huawei non comprendono fix di livello critical, ma 17 di livello high e 69 di livello medium. Ecco l’elenco completo:

In mezzo a tutti questi fix, Huawei ha voluto evidenziare l’importanza dei seguenti: