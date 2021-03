Da WINDTRE arrivano le offerte dei Samsung Days con sconti fino a 400 euro

Nella giornata di ieri, 15 marzo 2021, hanno preso il via nei negozi WINDTRE le offerte dei Samsung Days, con sconti che coinvolgono numerosi smartphone del produttore sudcoreano e che arrivano anche fino a 400 euro rispetto al prezzo di listino.

L’iniziativa promozionale è valida esclusivamente nei punti vendita fisici aderenti e tutti gli sconti rimarranno a disposizione – salvo esaurimento anticipato delle scorte – fino al 28 marzo 2021 (a meno di proroghe dell’ultimo minuto).

Gli smartphone Samsung coinvolti nella promozione coprono un po’ tutte le fasce di prezzo, mettendo sul piatto opzioni praticamente per tutte le tasche.

Offerte Samsung Days di WINDTRE

Prima di entrare nel merito degli sconti, è fondamentale premettere che tutti questi prezzi sono validi in caso di acquisto con pagamento in un’unica soluzione, pertanto non ci sono rateizzazioni da attivare.

Partendo dalla fascia bassa e media, ecco alcune delle offerte disponibili:

Samsung Galaxy A02s è acquistabile al prezzo di 139,90 euro , con uno sconto di 20 euro rispetto al prezzo di listino di 159,90 euro;

, con uno sconto di 20 euro rispetto al prezzo di listino di 159,90 euro; Samsung Galaxy A12 è acquistabile al prezzo di 169,90 euro , con uno sconto di 30 euro rispetto al prezzo di listino di 199,90 euro;

, con uno sconto di 30 euro rispetto al prezzo di listino di 199,90 euro; Samsung Galaxy A21s è acquistabile al prezzo di 159,90 euro , con uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino di 209,90 euro;

, con uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino di 209,90 euro; Samsung Galaxy A32 5G è acquistabile al prezzo di 249,90 euro , con uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino di 299,90 euro;

, con uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino di 299,90 euro; Samsung Galaxy A41 è acquistabile al prezzo di 249,90 euro , con uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino di 299,90 euro;

, con uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino di 299,90 euro; Samsung Galaxy A20e è acquistabile al prezzo di 129,90 euro , con uno sconto di 60 euro rispetto al prezzo di listino di 189,90 euro;

, con uno sconto di 60 euro rispetto al prezzo di listino di 189,90 euro; Samsung Galaxy A51 è acquistabile al prezzo di 289,90 euro, con uno sconto di 90 euro rispetto al prezzo di listino di 379,90 euro;

Accanto a questi non va dimenticato poi lo sconto di 30 euro applicato sulle cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Pro (ecco la nostra recensione), che sono acquistabili al prezzo di 199,90 euro invece di 229,90 euro.

Nell’ambito dei Samsung Days, WINDTRE permette inoltre di usufruire di uno sconto di 100 euro su tutti i modelli della serie di riferimento Galaxy S21. Ecco tutte le combinazioni disponibili:

Messa per un attimo da parte la serie Galaxy S21, ci sono anche numerosi altri smartphone di fascia alta e premium in offerta per i Samsung Days di WINDTRE. Ecco tutte le offerte attive: