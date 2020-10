Samsung Galaxy S20 FE 5G è uno smartphone super equilibrato. La casa coreana lo ha definito “S20 Fan Edition” e il motivo è presto detto, Samsung con questo smartphone vuole accontentare tutti, o per lo meno la maggior parte delle persone. Ci prova e – spoiler: ci riesce – facendo delle scelte atipiche come utilizzare un processore di Qualcomm, lo fa rispettando gli standard qualitativi degli S20, lo fa non facendogli mancare praticamente niente. Insomma, è lo smartphone che sta bene nelle tasche di tutti e tra l’altro fino al 20 di ottobre è disponibile un voucher sconto di 100 Euro.

Confezione di Samsung Galaxy S20 FE 5G

All’interno della confezione di vendita di Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G è presente un caricabatterie da 15W e un cavo USB-Type C per la ricarica e il trasferimento file. Assenti cuffie e custodia protettiva.

Video recensione di Samsung Galaxy S20 FE 5G

Design & Ergonomia

Samsung Galaxy S20 FE 5G si inserisce molto bene nella line-up della gamma S20 rappresentando di fatto una alternativa di mezzo tra la variante liscia e quella Plus. Lo si può capire dalle dimensioni del display, 6.5 pollici, ma che mantiene lo stesso tipo di refresh rate da 60 a 120 Hz di tipo dinamico, mentre è più conservativo nella risoluzione, FHD+, e nella luminosità massima che riesce a raggiungere pari a 679 nits (contro gli 857 di S20). Lo si può capire però anche dalle dimensioni fisiche dello smartphone misurando 159.8 x 74.5 x 8.4 mm x 190 grammi.

Sul retro permane il design delle fotocamere ma cambia il materiale della cover posteriore, non in vetro bensì in Glastic, lo stesso del Samsung Galaxy Note 20, policarbonato dunque ma con un pregiato effetto vetro davvero piacevole ma che tende a sporcarsi facilmente di impronte. Frontalmente invece una novità è rappresentata dal vetro frontale, di tipo piatto, unica differenza rispetto agli S20 dato che invece permane il singolo foro in alto al centro che ospita la fotocamera frontale.

In mano l’ergonomia è piacevole ma le dimensioni si fanno sentire, fortuna che la One UI, l’interfaccia grafica del software, offre un utilizzo pratico con una sola mano portando la maggior parte degli elementi nella parte inferiore dello schermo.

Sotto al display è presente poi il sensore di impronte digitali che al solito, per i prodotti della casa, funziona molto bene ed è preciso.

Da sottolineare anche la presenza della certificazione IP68 il che vuol dire che è protetto da polvere e infiltrazioni d’acqua, comprese le immersioni, come a voler sottolineare il non aver badato a spese nella sua costruzione e realizzazione.

Funzionalità

Il software a bordo di Samsung Galaxy S20 Fan Edition è Android 10 con patch di sicurezza aggiornate a Settembre 2020 (nel momento in cui scriviamo questa recensione: Ottobre 2020) e interfaccia Samsung One UI 2.5, indubbiamente una delle più ricche di funzionalità.

Fra le applicazioni pre-installate troviamo la classica suite di Samsung con Smart Switch per importare dati da uno smartphone vecchio, Smart Things per controllare prodotti IOT, Registratore vocale, Archivio per esplorare i file nella memoria, il browser Internet, Samsung Health per monitorare la salute, Galaxy Wearable per associare smartwatch e Bixby ovvero l’assistente vocale di Samsung che risponde pronunciando “Hey Bixby” e fornisce risposte in maniera similare, ma in misura ridotta, a Google Assistant (che ovviamente non manca). Completano il software le app di Google (Maps, Gmail, Drive, etc.) e alcune applicazioni di Microsoft come Outlook, Linkedin, OneDrive e Office Mobile per gestire e modificare documenti.

Essendo dotato di chip NFC è presente anche Samsung Pay per fare pagamenti contactless oppure potete installare Google Pay dal Play Store se siete più avvezzi con l’applicazione di casa Mountain View.

Fra le impostazioni abbiamo diverse funzioni interessanti fra cui la possibilità di modificare l’azione eseguita alla pressione del classico tasto Power che di default è impostato per attivare Bixby (se volete spegnere il Galaxy S20+ dovete infatti tenere premuto Volume Giù + Power, o modificare nelle impostazioni il comportamento di tale pulsante). Grazie a un’impostazione possiamo collegare lo smartphone a Windows per condividere messaggi, notifiche, foto e altro, mentre alla voce “Movimenti e gesti” modificare il comportamento di azioni agevolati che si attivano ad esempio sollevando lo smartphone o guardandolo. Presente anche la modalità notte tramite la quale convertire le tinte chiare in scure per una fruizione più piacevole alla vista e minor consumi della batteria.

Non manca il Game Launcher che altro non è che un’applicazione che raggruppa i giochi installati dandoci informazioni interessanti riguardo statistiche di gioco, oltre a migliorare il funzionamento dello smartphone per offrire prestazioni superiori a scapito della batteria. Non manca poi infine la funzione “Duplicazione App” che permette di avere più account ad esempio di WhatsApp o Facebook. Pensate, è così ricca da mantenere anche la funzione “Pannello Edge”, solitamente presente solo negli smartphone con bordi laterali curvi.

Prestazioni

Le novità più interessanti però non si trovano nel software quanto nell’hardware, rappresentando questo Galaxy S20 Fan Edition 5G, uno dei pochi smartphone a marchio Samsung ad arrivare in Italia (e in Europa) con un processore a marchio Qualcomm, lo Snapdragon 865, e non Exynos.

Esiste tuttavia una variante solo 4G, più economica, con processore Exynos con probabilmente differenze dal punto di vista della batteria ma al momento non abbiamo avuto occasione di provarlo.

Nell’elaborazione di calcolo è affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1 che garantiscono allo smartphone fluidità e reattività al netto di alcuni lag che però si presentano davvero saltuariamente.

Sia in gaming che nell’utilizzo l’utilizzo è molto lineare e le prestazioni non mancano, complice anche l’alto refresh rate dello schermo che fa scivolare lisce come l’olio le schermate sullo schermo.

In termini di connettività, lo smartphone da noi provato ha il supporto alla connettività 3G, 4G e 5G, il Wifi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Glonass. Da questo punto di vista impeccabile come sempre con una ricezione in media con i migliori sul mercato.

Fotocamera

Il comparto fotografico è composto da:

sensore grandangolare da 12 megapixel con apertura f/1.8 (lo stesso di S20 e S20 Plus);

sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel f/2.2;

sensore tele-obiettivo da 8 megpaixel con zoom ottico 3x e Space Zoom fino a 30x digitale.

Nelle macro al solito gli smartphone Samsung danno il meglio di loro con uno sfocato credibile, una presenza adeguata di dettaglio e definizione. Anche la modalità ritratto, che Samsung chiama Fuoco Live, funziona molto bene con un’ottimo scontornamento ed è poi possibile in post modificare il livello di sfocatura dello sfondo. Anche in panorami a in genere ambienti ben illuminati, Galaxy S20 FE si comporta molto bene mentre di notte, o con poca luce, si presenta un po’ di rumore di immagine, limabile scattando in modalità notturna.

In genere, come qualità, siamo leggermente sotto alla gamma S20 ma solo sul sensore ultra grandangolare, che di fatto differisce.

La fotocamera selfie è invece da 32 MP con tecnologia tetra binning (che combina quattro pixel in uno per catturare più luce) di ottima fattura, realizzando scatti sempre molto piacevoli e condivisibili.

Molto buono anche in video dove può registrare fino alla risoluzione 4K a 30 fps.

Batteria & Autonomia

La batteria di Samsung Galaxy S20 Fan Edition è la stessa del Galaxy S20 Plus, ovvero 4500 mAh. Complice però la differenza del processore, Snapdragon invece di Exynos, riesce a garantire un utilizzo decisamente più prolungato pari all’incirca tra le 6 e le 7 ore di display acceso lungo la giornata. Con un utilizzo tranquillo si possono anche raggiungere i due giorni di utilizzo.

Supporta poi la ricarica Wireless e la ricarica rapida a 25W ma il caricabatterie presente in confezione è da 15 W.

In conclusione

Samsung Galaxy S20 Fan Edition è disponibile in due varianti di connettività con importanti differenze:

4G: con processore Samsung Exynos 990;

5G: con processore Qualcomm Snapdragon 865.

Il modello che abbiamo provato è il secondo e abbiamo notato effettivamente dei miglioramenti, come previsto, in termini di autonomia consentendo di utilizzare lo smartphone più a lungo rispetto a un Galaxy S20 o un Galaxy S20 Plus. In questo senso Samsung Galaxy S20 FE 5G rappresenta oggi la miglior alternativa d’acquisto per chi cerca un prodotto equilibrato sotto tutti i punti di vista, con la tranquillità di non doverlo più cambiare almeno per 2-3 anni. Samsung Galaxy S20 resta un’ottima alternativa per chi cerca un prodotto compatto e con una migliore qualità costruttiva, quest’ultima caratteristica valida anche per S20 Plus, entrambi però accumunati da una durata della batteria meno soddisfacente.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G è disponibile sul Samsung Shop con uno sconto di 100 Euro come promo lancio, oppure su Amazon.it