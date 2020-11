Dal Black Friday a Natale: ecco le offerte di TIM, WINDTRE, Vodafone e Kena

Siamo nel pieno della settimana del Black Friday 2020 e tutti vogliono partecipare con le proprie offerte: gli operatori TIM, Vodafone, WINDTRE e Kena Mobile ne hanno predisposte numerose, alcune delle quali ci accompagneranno fino a Natale.

Offerte TIM: smartphone per il Black Friday e Natale in anticipo

Partiamo da TIM: l’ex monopolista ha pensato sia alle offerte per il Black Friday 2020, che riguardano l’acquisto in promozione di alcuni smartphone, che al Natale (anticipato).

Black Friday

Per quanto attiene alle prime, stando alle ultime indiscrezioni emerse, in occasione del Black Friday e del Cyber Monday seguente, TIM metterà in campo delle promozioni per l’acquisto a rate di smartphone OPPO, Xiaomi e Samsung. Le promozioni in questione dovrebbero essere disponibili soltanto nei giorni dal 27 al 30 novembre 2020.

Gli smartphone coinvolti nell’iniziativa saranno con ogni probabilità OPPO A53s, Xiaomi Mi 10T 5G e soprattutto Samsung Galaxy S20 FE (ecco la nostra recensione). In particolare:

OPPO A53s sarà proposto in offerta a soli 69 euro (invece di 199,99 euro) con pagamento in un’unica soluzione e dovrebbe essere disponibile in soli 2.000 pezzi .

sarà proposto in offerta a soli (invece di 199,99 euro) con pagamento in un’unica soluzione e dovrebbe essere disponibile in soli . Xiaomi Mi 10T 5G (prezzo di listino di 499,90 euro) verrà proposto a rate di 5 euro al mese, probabilmente esclusivamente con finanziamento Santander. Dovrebbe essere disponibile in soli 1.500 pezzi.

(prezzo di listino di 499,90 euro) verrà proposto a rate di 5 euro al mese, probabilmente esclusivamente con finanziamento Santander. Dovrebbe essere disponibile in soli 1.500 pezzi. Samsung Galaxy S20 FE 4G (prezzo di listino di 669 euro) verrà offerto a rate di 10 euro al mese, probabilmente esclusivamente con finanziamento Santander. Dovrebbe essere disponibile in soli 1.000 pezzi.

L’attivazione delle rateizzazioni di TIM prevede sempre un costo una tantum di 9,99 euro e le rateizzazioni con finanziamento Santander prevedono l’attivazione automatica della Promo Smartphone al prezzo di 9,99 euro, che offre 20 GB per 30 giorni, di cui 5 GB fruibili in Roaming UE. La promozione si disattiva automaticamente al termine dei 30 giorni, senza costi per il cliente.

Natale in anticipo

TIM, secondo le ultime indiscrezioni, ha poi previsto un regalo di Natale anticipato per alcuni fortunati già clienti: salvo stravolgimenti, dal 27 novembre al 8 dicembre ci sarà la possibilità di ottenere due settimane di Disney+ gratis.

La promozione sarà disponibile soltanto per i clienti TIM aventi attivo il servizio internet di rete fissa e/o mobile e non aventi attiva un’offerta Mondo Disney+.

Per quanto riguarda l’attivazione, potrà avvenire solo online tramite la pagina dedicata sul sito dell’operatore e avverrà mediante riconoscimento del numero del cliente tramite OTP (One Time Password).

È interessante notare che la promozione non prevede vincoli in capo al cliente, né rinnovi automatici: alla scadenza, il servizio si disattiverà automaticamente.

Offerte WINDTRE: Giga Boom Black Week, XMas Giga Unlimited e altre

Anche WINDTRE ha diverse iniziative in cantiere per il periodo del Black Friday e in vista del Natale.

Offerte

Salvo cambiamenti, fino al 1 dicembre, i clienti in target potranno attivare le offerte WINDTRE Giga Boom Black Week:

50 Giga Boom offre 50 GB per tre mesi al prezzo una tantum di 7,99 euro invece di 8,99 euro.

offre 50 GB per tre mesi al prezzo una tantum di invece di 8,99 euro. 120 Giga Boom offre 120 GB per tre mesi al prezzo una tantum di 10,99 euro invece di 13,99 euro.

offre 120 GB per tre mesi al prezzo una tantum di invece di 13,99 euro. 150 Giga Boom offre 150 GB per tre mesi al prezzo una tantum di 12,99 euro invece di 15,99 euro. Sarà disponibile per i soli clienti ex brand Tre.

offre 150 GB per tre mesi al prezzo una tantum di invece di 15,99 euro. Sarà disponibile per i soli clienti ex brand Tre. Unlimited Giga Boom offre GB illimitati per tre mesi al prezzo una tantum di 21,99 euro invece di 29,99 euro, sarà disponibile dal 25 novembre.

L’attivazione avverrà direttamente online, dalla sezione Offerte dell’app ufficiale o della sezione WINDAY. La disattivazione è automatica al termine dei tre mesi.

Le varianti non scontate di queste promozioni rimarranno comunque disponibili all’attivazione fino al 6 gennaio prossimo per i clienti non in target.

Fino al 6 gennaio 2021 saranno ancora attivabili le offerte Minuti e Giga xTE. L’offerta Minuti Illimitati xTe offre minuti illimitati al prezzo di 5 euro al mese. Quanto alle seconde, occorre fare una distinzione.

Per i clienti WINDTRE:

20 Giga xTe a 4,99 euro al mese;

a 4,99 euro al mese; 40 Giga xTe a 6,99 euro al mese;

a 6,99 euro al mese; 100 Giga xTe a 9,99 euro al mese;

a 9,99 euro al mese; 200 Giga xTe a 14,99 euro al mese.

Per i soli clienti ex brand Tre:

8 Giga xTe a 3,99 euro al mese;

a 3,99 euro al mese; 20 Giga xTe a 5,99 euro al mese;

a 5,99 euro al mese; 50 Giga xTe a 7,99 euro al mese;

a 7,99 euro al mese; 100 Giga xTe a 12,99 euro al mese;

a 12,99 euro al mese; 150 Giga xTe a 14,99 euro al mese.

A partire da oggi e fino al 6 gennaio 2021, sarà disponibile all’attivazione la promozione natalizia XMas Giga Unlimited: si attiva in automatico con l’attivazione di alcune offerte MIA e offre GB illimitati per 4 mesi. Le offerte compatibili sono: MIA, MIA S, MIA Call Your Country Easy Pay, MIA Plus, MIA Plus Dati, MIA c Smart, a condizione che il canone mensile sia a pari o superiore a 9,99 euro al mese.

A proposito delle offerte MIA, da oggi, entrano in listino le MIA Easy Pay PagoDopo, che consistono in un cambio offerta con pagamento del canone mensile a partire dal quinto mese e con vincolo di 24 mesi.

Dal 1 dicembre 2020, entreranno in listino le offerte della gamma MIA con 5G, ovvero MIA Unlimited Easy Pay 5G con servizio 5G Priority Pass incluso e minuti, SMS e GB illimitati con prezzi da 21,99 euro al mese a 29,99 euro al mese.

Questo senza dimenticare le offerte Family per l’attivazione di SIM aggiuntive e WINDTRE MIA Super Fibra con Amazon Prime (fino al 12 gennaio 2021).

Smartphone a rate

WINDTRE conferma le offerte MIA Telefono Incluso (MIA Plus e MIA Plus Dati) per l’acquisto di smartphone a rate.

L’attivazione della rateizzazione costa 3 euro con eventuale anticipo e con un sovrapprezzo di 6,99 euro al mese si può aggiungere il servizio Smartphone Reload Plus, per cambiare ogni anno il proprio smartphone con un top di gamma superiore.

L’Operazione 0,99 permette di acquistare smartphone con rate da soli 0,99 euro: Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A41, Redmi 9, Huawei P40 Lite E, Huawei P Smart 2021 e da dicembre probabilmente anche OPPO A53s e OPPO A91.

A proposito di 5G, WINDTRE ha aggiornato la pagina informativa inserendo anche degli esempi di smartphone acquistabili a rate per sfruttare il nuovo standard di rete, come: Xiaomi Mi 10 Lite a partire da 0 euro al mese, Oppo Reno4 Z a partire da 2 euro al mese, Xiaomi Mi 10T a partire da 3 euro al mese e Huawei P40 Pro a partire da 15 euro al mese.

Offerte Vodafone: Black Week

Delle ultime novità del listino Vodafone, Black Friday incluso, abbiamo già parlato, ma non è ancora finita: la promozione Vodafone Black Week si rivolge a tutti coloro che attiveranno online un’offerta di rete fissa fino al 27 novembre e permetterà di ottenere fino a 100 euro di buono spesa.

Le offerte compatibili sono Internet Unlimited e Giga Family Infinito Edition. Ecco i link diretti:

Quanto alla promozione, si parla di un buono da 50 a 100 euro in formato digitale o stampabile e i partner dell’iniziativa sono: Asos, Bimbo Store, Brums, Coin, Decathlon, Douglas, FootLocker, Game Stop, H&M, Home Mania, Interflora, Ikea, laFeltrinelli, Mango, Marionnaud, MediaWorld, Mondadori Store, Nespresso, Nike, OVS, Pittarosso, Prénatal, Scarpe&Scarpe, Tigotà, Toys Center e Zalando.

Offerte Kena Mobile: Buono regalo Amazon

L’accoppiata Kena Mobile – Amazon non è esattamente nuova, già in passato l’operatore virtuale aveva promosso le proprie offerte con l’incentivo aggiuntivo di un buono regalo da sfruttare sullo store di Jeff Bezos e per il Black Friday ha deciso di rifarlo.

L’offerta è la solita super Kena 5,99, attivabile con portabilità dai clienti Iliad, Poste Mobile, LycaMobile e altri MVNO: comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e 70 GB in 4G (limitati a 30 Mbps) a 5,99 euro al mese. L’attivazione costa 3,99 euro e SIM e consegna a casa sono gratis.

La promozione per il Black Friday prevede che tutti coloro che attiveranno l’offerta entro le ore 10 del 1 dicembre 2020, dopo il primo rinnovo mensile, otterranno un buono regalo Amazon da 10 euro. Ecco il link per approfittarne subito:

Acquista Kena 5,99 con promo Black Friday (buono Amazon.it da 10 euro)