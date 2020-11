Mentre WINDTRE svela una offerta decisamente interessante per quanto riguarda il Black Friday con la possibilità di attivare una promozione che offre 100 GB di traffico dati a meno di 10 euro al mese, ci sono novità anche per quanto riguarda il piano WINDTRE Family Second SIM.

Fino a 3 SIM con l’offerta Family

Infatti, i nuovi clienti che sottoscrivono una tra le offerte Large, XLarge Premium e Unlimited Premium, avranno l’opportunità di attivare fino a 3 SIM con l’offerta Family a 9,99 euro al mese. L’offerta offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi nazionali e mobile, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati su rete 4G con modalità di pagamento Easy Pay.

Ricordiamo che Easy Pay è la tipologia di pagamento di WINDTRE che prevede il rinnovo della propria offerta telefonica esclusivamente con addebito automatico su carta di credito o domiciliazione bancaria.

Il cliente, al momento dell’attivazione dell’offerta, potrà inoltre scegliere di:

pagare la quota di attivazione di 6,99 euro invece di 49,99 euro;

invece di 49,99 euro; pagare il costo di attivazione da 49,99 euro in un’unica soluzione.

Nel primo caso i 43 euro restanti verranno addebitati per la durata complessiva del contratto pari a 24 mesi, con l’itera somma addebitata nel caso di recesso anticipato.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche