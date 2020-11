Vodafone Special Giga accoglie Samsung Galaxy A51 e proroga le altre offerte

Vodafone, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha deciso di intodurre degli aggiornamenti nel listino della Promo Special Giga a partire da oggi, 23 novembre 2020.

Accanto all’unica new entry, si segnala la proroga delle offerte già previste per l’acquisto di smartphone a rate in abbinamento alla promo anzidetta.

Prima di vedere in dettaglio il listino degli smartphone acquistabili a rate con Vodafone in abbinamento alla Promo Special Giga – che permette di scegliere anche l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition –, è bene ricordare che in questo periodo è disponibile anche Vodafone Black Friday.

Promo Special Giga: novità e conferme

La novità è rappresentata dal medio di gamma Samsung Galaxy A51 (ecco la nostra recensione), che viene proposto da Vodafone al prezzo di 8,99 euro al mese per 30 mesi, con pagamento su carta di credito. Non è previsto alcun anticipo, mentre il corrispettivo per l’eventuale recesso anticipato prevede un massimale di 100 euro.

Non manca l’opzione di pagamento mediante conto corrente bancario, che però introduce un contributo anticipato di 29,99 euro e abbassa il contributo per il recesso anticipato ad un massimo di 60 euro. Prezzi ulteriormente diversi sono previsti per il caso in cui il cliente opti per il finanziamento Compass.

Le tre conferme sono invece rappresentate da:

Redmi Note 9 128GB al costo di 1,99 euro al mese per 30 mesi (anticipo di 19,99 euro, pagamento tramite conto corrente bancario), con maggiorazione di 3 euro in abbinamento ad altre offerte;

al mese per 30 mesi (anticipo di 19,99 euro, pagamento tramite conto corrente bancario), con maggiorazione di 3 euro in abbinamento ad altre offerte; Samsung Galaxy A21s al prezzo di 1,99 euro al mese per 30 mesi (anticipo di 19,99 euro, pagamento tramite conto corrente bancario), con maggiorazione di 3 euro in abbinamento ad altre offerte;

al mese per 30 mesi (anticipo di 19,99 euro, pagamento tramite conto corrente bancario), con maggiorazione di 3 euro in abbinamento ad altre offerte; Apple iPhone 11 128GB al costo di 14,99 euro al mese per 30 mesi (anticipo azzerato, pagamento tramite carta di credito), con maggiorazione di 3 euro in abbinamento ad altre offerte.

Accanto alla Promo Special Giga, Vodafone ha deciso di prorogare anche Promo Rata Zero, Infinito Smartphone Edition e altre offerte.