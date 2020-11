Vodafone Black Friday porta sconti su smartphone, tablet e accessori a rate

Il Black Friday 2020 vero e proprio sarà tra un paio di settimane, tuttavia tutti stanno giocando d’anticipo con le offerte e all’appello non manca neppure Vodafone, che proprio oggi – 13 novembre 2020 – dà il via alla promozione Vodafone Black Friday, con una serie di sconti sull’acquisto a rate di smartphone, tablet e accessori.

Rimanendo in casa Vodafone, poco più di una settimana fa vi avevamo parlato del rilancio delle offerte della gamma Special; in quella stessa sede vi avevamo altresì ricordato che la Promo Special Giga per l’abbinamento di uno smartphone a rate sarebbe rimasta disponibile fino al 12 novembre.

Vodafone Black Friday: dettagli e disponibilità

Messa in archivio quella promozione, entra ora in gioco la nuova Vodafone Black Friday, che rimarrà disponibile all’attivazione fino al 30 novembre 2020 (salvo eventuali proroghe) e si rivolge tanto ai nuovi quanto ai già clienti dell’operatore rosso.

Premesso che Vodafone potrebbe essersi tenuta qualche asso nella manica in vista del Black Friday, va detto che questa promozione è compatibile anche con la modalità d’acquisto Flexy Pay, che prevede il finanziamento Compass.

L’operatore, comunque, parla di sconti fino al 50% su smartphone, tablet e accessori (ovviamente usando come riferimenti i prezzi di listino). Le offerte che di qui a poco andremo a scoprire potrebbero essere soggette a limitazioni di disponibilità (esaurimento scorte, canali di distribuzione) e in ogni caso rappresentano soltanto degli esempi, nei negozi Vodafone potrebbero essercene anche altre.

Nuovi clienti

Come detto, Vodafone Black Friday applica gli sconti su acquisti rateizzati. A tal proposito, tutti i nuovi clienti dovranno versare un contributo di attivazione una tantum di 9,99 euro in caso di addebito delle rate su carta di credito.

Gli smartphone che gli utenti possono scegliere variano a seconda delle offerte abbinate.

In abbinamento a Vodafone RED, sono disponibili:

Samsung Galaxy S20 FE in 30 rate da 14,99 euro al mese. Il contributo massimo per il caso di recesso anticipato è di 200 euro.

al mese. Il contributo massimo per il caso di recesso anticipato è di 200 euro. OPPO Find X2 Lite 5G in 30 rate da 6,99 euro al mese. In caso di addebito su conto corrente bancario, la rata aumenta a 7,99 euro ed è previsto un anticipo di 69,99 euro. Il contributo massimo per il caso di recesso anticipato è di 250 euro.

al mese. In caso di addebito su conto corrente bancario, la rata aumenta a 7,99 euro ed è previsto un anticipo di 69,99 euro. Il contributo massimo per il caso di recesso anticipato è di 250 euro. Xiaomi Mi Note 10 Lite in 30 rate da 5,99 euro al mese. In caso di addebito su conto corrente bancario, la rata aumenta a 6,99 euro ed è previsto un anticipo di 69,99 euro. Il contributo massimo per il caso di recesso anticipato è di 200 euro.

In abbinamento alle offerte Vodafone Shake, Fun, Easy, Facile, Junior, Family+, Giga Family Infinito Edition e Tutto Facile, sono disponibili:

Samsung Galaxy A41 in 30 rate da 5,99 euro e corrispettivo di recesso massimo anticipato pari a 100 euro.

e corrispettivo di recesso massimo anticipato pari a 100 euro. TLC 10 5G in 30 rate da 4,99 euro e corrispettivo di recesso massimo anticipato pari a 200 euro.

e corrispettivo di recesso massimo anticipato pari a 200 euro. OPPO A53s in 30 rate da 2,99 euro e corrispettivo di recesso massimo anticipato pari a 100 euro.

Anche in questi casi, l’addebito su conto corrente bancario comporta dei leggeri aumenti di prezzo.

In abbinamento alle offerte C’all Global, sono disponibili:

Huawei P40 Lite 5G in 30 rate da 7,99 euro al mese. Il prezzo aumenta leggermente in caso di addebito su conto corrente bancario e il contributo massimo per il recesso anticipato è di 150 euro.

al mese. Il prezzo aumenta leggermente in caso di addebito su conto corrente bancario e il contributo massimo per il recesso anticipato è di 150 euro. LG K61 in 30 rate da 3,99 euro al mese. Il prezzo aumenta leggermente in caso di addebito su conto corrente bancario e il contributo massimo per il recesso anticipato è di 150 euro.

In abbinamento alle offerte Vodafone Special da 9,99 euro al mese, sono disponibili:

Motorola Moto G 5G Plus in 30 rate da 7,99 euro al mese (contributo di recesso anticipato massimo pari a 150 euro).

al mese (contributo di recesso anticipato massimo pari a 150 euro). Redmi Note 9S in 30 rate da 4,99 euro al mese (contributo di recesso anticipato massimo pari a 60 euro).

Già clienti Vodafone

Vodafone Black Friday è disponibile anche per i già clienti e in questo caso, con carta di credito, non è previsto alcun contributo di attivazione della rateizzazione (altrimenti occorrono 19,99 euro). Alcuni già clienti si vedranno anche attivare contestualmente Happy Black 6 mesi al costo di 8,99 euro al mese.

Gli smartphone disponibili sono gli stessi, tuttavia cambiano le condizioni economiche previste:

Samsung Galaxy S20 FE in 30 rate da 14,99 euro al mese;

in 30 rate da al mese; OPPO Find X2 Lite 5G in 30 rate da 8,99 euro al mese;

in 30 rate da al mese; Xiaomi Mi Note 10 Lite in 30 rate da 6,99 euro al mese;

in 30 rate da al mese; Huawei P40 Lite 5G in 30 rate da 6,99 euro al mese;

in 30 rate da al mese; Motorola Moto G 5G Plus in 30 rate da 6,99 euro al mese;

rate da al mese; Samsung Galaxy A41 in 30 rate da 4,99 euro al mese;

in 30 rate da al mese; TCL 10 5G in 30 rate da 4,99 euro al mese;

in 30 rate da al mese; OPPO A53s in 30 rate da 3,99 euro al mese;

in 30 rate da al mese; Redmi Note 9S in 30 rate da 3,99 euro al mese;

in 30 rate da al mese; LG K61 in 30 rate da 2,99 euro al mese.

Flexy Pay

Vodafone Flexy Pay prevede il finanziamento Compass e permette di acquistare a rate (12, 20 o 30) e senza anticipo. Anche in questo caso si registra qualche piccolo cambiamento di prezzo e non solo:

Samsung Galaxy S20 FE in 30 rate da 13,99 euro al mese;

in 30 rate da al mese; OPPO Find X2 Lite 5G in 30 rate da 8,99 euro al mese;

in 30 rate da al mese; Xiaomi Mi Note 10 Lite in 30 rate da 6,99 euro al mese;

in 30 rate da al mese; Huawei P40 Lite 5G in 30 rate da 5,99 euro al mese;

in 30 rate da al mese; Motorola Moto G 5G Plus in 30 rate da 7,99 euro al mese;

rate da al mese; Samsung Galaxy A41 in 30 rate da 5,99 euro al mese;

in 30 rate da al mese; TCL 10 5G in 30 rate da 5,99 euro al mese.

Anche OPPO A53s, Redmi Note 9S e LG K61 sono disponibili in 30 rate da 5,99 euro al mese, ma sono venduti in bundle con le cuffie BT TWS Evade.

Tablet e accessori

Sono soltanto due i tablet disponibili con Vodafone Black Friday – in abbinamento offerte Giga Speed Plus 50 e 100 e con Smart Meeting incluso per 3 mesi a partire dal 1 dicembre 2020 – e sono:

Alcatel 3 T10 a 3,99 euro al mese per 30 mesi.

a 3,99 euro al mese per 30 mesi. Samsung Galaxy Tab A 2019 a 6,99 euro al mese per 30 mesi.

Infine, gli accessori Vodafone Smart Tech (IoT), acquistabili dai clienti consumer mobile voce:

Curve e V-SOS Band a 1,99 euro al mese per 24 mesi con servizio incluso;

e a 1,99 euro al mese per 24 mesi con servizio incluso; V-Baby a 0,99 euro al mese

a 0,99 euro al mese V-Bike a 2,99 euro al mese (disponibile dal 17 novembre 2020).

Curve è acquistabile anche con formula cash a 29,90 euro (contro i 59 euro di listino), con 3 mesi di servizio inclusi nel prezzo.