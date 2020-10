OPPO annuncia l’arrivo in Italia di OPPO Reno4, OPPO Reno4 Pro, OPPO Reno4 Z e OPPO Watch: conosciamo già i primi due smartphone e lo smartwatch, ma prima di andare a vedere i prezzi di vendita scopriamo OPPO Reno4 Z.

OPPO Reno4 Z 5G è ufficiale con display a 120 Hz, ma ci ricorda qualcuno…

OPPO Reno4 Z 5G è ufficiale, ma un rapido sguardo ci ha permesso di notare “qualche” somiglianza: ebbene sì, si tratta della versione internazionale di OPPO A92s, lo smartphone presentato in Cina lo scorso mese di aprile. Con quest’ultimo condivide infatti non solo il design, ma anche le specifiche tecniche: a bordo troviamo un display IPS da 6,57 pollici a risoluzione Full-HD+ con supporto ai 120 Hz, SoC MediaTek Dimensity 800, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (non espandibile) e 4000 mAh di batteria. Presenti anche supporto a 5G (SA/NSA), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS, GLONASS, Beidou e USB Type-C, così come sensore di impronte e porta per il jack da 3,5 mm.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera frontale a doppio obiettivo e da una fotocamera Ultra Wide-angle Quadcam: sul retro prendono posto il sensore principale Sony IMX586 da 48 MP con apertura f/1.7 e ottica standard, il sensore grandangolare da 8 MP e una coppia di sensori da 2, uno per le macro e uno per la profondità. Davanti invece sono presenti un sensore principale Sony IMX471 da 16 MP (apertura f/2.0) e uno da 2 MP per la profondità.

Prezzi e disponibilità di OPPO Reno4, Reno4 Pro, Reno4 Z 5G e OPPO Watch

OPPO Reno4 e OPPO Reno4 Pro sono stati presentati in Cina a giugno, ma arrivano in Italia durante il mese di ottobre 2020 insieme a OPPO Watch e alla new entry OPPO Reno4 Z 5G. Più precisamente, i tre smartphone e lo smartwatch saranno disponibili all’acquisto dal 15 ottobre 2020 ai seguenti prezzi:

OPPO Reno4 (8-128 GB) a 599 euro nelle colorazioni Galactic Blue e Space Black

nelle colorazioni Galactic Blue e Space Black OPPO Reno4 Pro (12-256 GB) a 799 euro nelle colorazioni Galactic Blue e Space Black

nelle colorazioni Galactic Blue e Space Black OPPO Reno4 Z 5G (8-256 GB) a 399 euro nelle colorazioni Ink Black e Dew White

nelle colorazioni Ink Black e Dew White OPPO Watch: OPPO Watch 41 mm a 249 euro OPPO Watch 46 mm a 299 euro



I primi tre risultano già preordinabili da oggi, 1 ottobre 2020: tutti coloro che acquisteranno OPPO Reno4, OPPO Reno4 Pro e OPPO Reno4 Z dal 15 ottobre al 30 novembre 2020 e si registreranno sul sito oppopromo.it otterranno in regalo le cuffie Bang & Olufsen Beoplay BOH4 (con Reno4 Pro), OPPO Enco Free (con Reno4) o OPPO Enco W31 (Reno4 Z).

