Tra pochi giorni, il 19 ottobre, il noto operatore WINDTRE accoglierà – salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto – alcune novità nel proprio listino di rete mobile: dai nuovi arrivi della serie Xiaomi Mi 10T alle modifiche di offerte comunque legate all’acquisto di smartphone.

WINDTRE Smart Pack 100: novità in arrivo

La prima novità in arrivo afferisce all’offerta WINDTRE Smart Pack 100: lanciata lo scorso mese di luglio, può essere sottoscritta soltanto in abbinamento all’acquisto di uno smartphone con pagamento a rate.

Allo stato attuale, l’offerta menzionata prevede che la rateizzazione dello smartphone abbinato abbia una durata di 30 mesi. Ebbene, la novità in arrivo il 19 ottobre riguarda proprio il vincolo di permanenza, che per tutte le nuove attivazioni dovrebbe essere ridotto a 24 mesi.

Il bundle mensile previsto non dovrebbe subire variazioni, dovrebbero dunque essere confermati i minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati in 4G al costo di 16,99 euro al mese con pagamento Easy Pay (il costo del rinnovo viene addebitato su carta di credito, conto corrente o carte conto abilitate, ovvero PostePay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit e DB Contocarta di Deutsche Bank).

Il costo di attivazione della rateizzazione di 3 euro una tantum rimarrà al suo posto, mentre quelli delle rate mensili dello smartphone selezionato si presenteranno come cifre tonde e non più come decimali.

WINDTRE accoglie Xiaomi Mi 10T/10T Pro/10T Lite

Sempre a partire dal 19 ottobre, il listino degli smartphone acquistabili a rate con WINDTRE darà il benvenuto a tre nuovi arrivi, ovvero i tre modelli della serie Mi 10T di Xiaomi presentati a fine settembre.

In particolare:

Xiaomi Mi 10T Lite sarà acquistabile a rate ad esempio a 0 euro al mese con l’offerta Unlimited e fino a 5,99 euro al mese con l’offerta Medium. In abbinamento alla Smart Pack 100, costerà 3 euro in più al mese per 24 mesi.

Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro saranno acquistabili a rate a partire, ad esempio, da 2,99 euro al mese con offerta Unlimited o fino a partire da 9,99 euro al mese con l’offerta Medium.

Novità Smartphone Reload Plus

L’ultima novità in arrivo il 19 ottobre in casa WINDTRE dovrebbe riguardare il servizio Smartphone Reload, che dovrebbe essere declinato anche in versione Plus.

La versione standard del servizio permette al cliente che abbia acquistato uno smartphone con WINDTRE di sostituirlo fino a due volte all’anno, per qualsiasi motivo, con un modello nuovo o rigenerato di grado A.

La peculiarità del servizio WINDTRE Smartphone Reload Plus dovrebbe consistere nel permettere al cliente di sostituire ogni anno il proprio smartphone con un modello di fascia superiore, compresi i modelli appena lanciati. In questo modo, a partire dal tredicesimo mese e fino al ventinovesimo mese di attivazione del servizio, sarà possibile passare una volta ogni 12 mesi ad uno smartphone di fascia superiore, senza alcun costo aggiuntivo.

Anche con la versione Plus, infine, dovrebbe rimanere la possibilità di sostituzione in un giorno dello smartphone in caso di rottura.

Al pari del servizio standard, anche Smartphone Reload Plus dovrebbe presentare dei costi mensili variabili in base alla tipologia di smartphone abbinato al momento della sottoscrizione. Per adesso, però, non è dato sapere quali saranno.

Tutte queste novità vanno considerate come semplici anticipazioni in attesa di conferme ufficiali, che in ogni caso non arriveranno più tardi di lunedì, 19 ottobre 2020.

