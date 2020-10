Nella mattina di oggi, 15 ottobre 2020, OPPO ha annunciato ufficialmente il lancio sul mercato italiano del nuovo rappresentante della serie A: OPPO A53 arriva subito in Italia in coppia con la variante OPPO A53s, con alcune interessanti frecce al proprio arco.

È un autunno di grande fermento in casa OPPO, che giusto un paio di settimane fa aveva annunciato per il nostro mercato la serie Reno 4 e l’indossabile OPPO Watch. Il dispositivo presentato in data odierna ha un target molto diverso, andando a collocarsi nella fascia medio-bassa del mercato.

Li Ming General Manager di OPPO Italia AED, ne ha parlato così:

«In linea con la promessa della serie A di OPPO, A53 continua ad offrire una tecnologia forte che introduce un’esperienza mobile veloce e fluida per i nostri utenti, in uno smartphone accessibile in particolare a chi ha uno stile di vita dinamico. Il Neo-Display a 90Hz di A53 offre una funzionalità che si trova sugli smartphone di punta, ma garantisce comunque una potenza di lunga durata, una performance più veloce e un’esperienza utente migliorata che si adatta alle esigenze quotidiane di intrattenimento e comunicazione».

Caratteristiche tecniche di OPPO A53

OPPO A53 si posiziona come detto nella fascia medio-bassa del mercato e non manca di caratteristiche all’ultimo grido, che ne fanno uno smartphone perfettamente in linea con i trend del mercato mobile.

I due elementi che spiccano maggiormente nella scheda tecnica del dispositivo sono senza dubbio il Neo-Display con refresh rate a 90 Hz e la generosa batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W. Quest’ultima dispone anche della modalità Super Power Saving Mode, che può prolungarne la durata anche se questa è appena al 5%, attraverso una strategia di risparmio energetico, con un consumo del 2% della batteria durante lo standby notturno, promettendo fino a 8 ore aggiuntive in standby.

Per il resto, si segnala la presenza della Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 460, affiancata da 4 GB di RAM LDRR4x e 64 GB di memoria interna UFS 2.1. OPPO A53 è inoltre il primo smartphone del brand a disporre della RAM+ Memory Optimization, un algoritmo anti-lagging appositamente progettato da OPPO per rendere più godibili i device di fascia più bassa.

OPPO ha curato anche la parte audio, affiancando ai Super Dual Speakers la tecnologia Dirac 2.0 di correzione digitale del suono, per offrire un’esperienza multimediale appagante.

Scheda tecnica di OPPO A53

Neo-Display da 6,5 pollici HD+ con frequenza di aggiornamento a 90Hz e frequenza di campionamento touch fino a 120Hz, AI Brightness e protezione per gli occhi

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 460 octa-core

4 GB di RAM LDRR4x

64 GB di memoria interna UFS 2.1

Fotocamera anteriore da 16 MP con effetti Front Camera AI Beautification, Front Camera Smart Touch-up, Front Camera Customized Beautification.

Fotocamera posteriore tripla AI con principale da 13 MP, macro da 2 MP (fino a 4 cm) e fotocamera di profondità da 2 MP con funzioni Portrait Bokeh, Dazzle Color.

Sensore di impronte digitali posteriore

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18 W e Super Power Saving Mode

Sistema operativo Android 10 con interfaccia ColorOS 7.2

Design e software di OPPO A53

OPPO A53 è stato disegnato secondo quello che il produttore definisce 3D-curved Iridescent Wave Design, con un corpo smussato, un rivestimento metallico color argento e anelli decorativi attornoa alla fotocamera rivestiti sottovuoto per imitare l’argento. Il tutto è accentuato dalle texture di incisione e placcatura che fanno risaltare ulteriormente le quattro colorazioni Fancy Blue, Mint Cream, Electric Black e Fairy White.

Per quanto riguarda la parte software, OPPO A53 arriva sul mercato con Android 10 e la ColorOS 7.2. Al netto delle feature dedicate al comparto fotografico, si segnala qualche aggiunta, come Music Party, che simula un suono surround collegando più smartphone alla stessa connessione LAN, la modalità Multi-Utente e la Pull-Down Gesture che rimpicciolisce le icone delle app per facilitare l’uso con una sola mano.

Prezzi e disponibilità di OPPO A53/A53s

OPPO A53 è già disponibile all’acquisto in Italia da oggi, 15 ottobre, nei quattro colori Fancy Blue, Mint Cream, Electric Black e Fairy White. La variante OPPO A53s si differenzia per la presenza di 128 GB di storage e arriverà in Fancy Blue ed Electric Black.

Entrambi gli smartphone sono già acquistabili: ve li avevamo segnalati nel nuovo volantino di Expert, ma eccoli anche su altri store:

