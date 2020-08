Dopo molte settimane di rumor e leak circa la nuova gamma di tablet di Samsung di fascia alta, l’azienda ha sfruttato il palco dell’evento Unpacked 2020 per svelare ufficialmente Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+.

Design e specifiche Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7+

Come fare a rendere ancora più iconico Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+ considerando l’ottimo design di Samsung Galaxy Tab S6? La risposta di Samsung ruota attorno alla volontà di rendere la nuova gamma di tablet di fascia alta il punto di arrivo per gli utenti alla ricerca di una soluzione all-in-one.

Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+ puntano tutto su un design ricercato, con materiali di prima scelta, cornici ottimizzate ma non ridotte al minimo, un copioso mix di feature pensate per rendere questa generazione il punto di riferimento per svagarsi e lavorare e con la presenza di una sottile ma intelligente scanalatura per riporre la S Pen quando non utilizzata.

La versatilità dei tablet combinano le capacità di un PC con la flessibilità di un tablet, mentre la connettività cellulare 4G e 5G (solo per Samsung Galaxy Tab S7+) offre il massimo della comodità per restare connesso anche in assenza di una connessione Wi-Fi. La presenza della tastiera esterna, il supporto alla S Pen, l’integrazione con Samsung Notes e tante applicazioni per disegnare e prendere appunti (Clip Studio Paint, Canva e Noteshelf), elevano l’utilizzo della gamma Samsung Galaxy Tab S7 verso nuove vette.

La gestione del workflow di lavoro può fare affidamento sulla funzione Multi Active Window che permette di aprire tre app contemporaneamente a schermo senza più dover passare da un’app all’altra per rispondere ad una email di lavoro, controllare un documento Excel e la disponibilità in calendario per una riunione su Google Meet.

Tramite Samsung Galaxy Book Cover sarà inoltre possibile riporre la S Pen mentre il Gaming Pack, munito anche di controller, permette di giocare ai numerosi titoli grazie all’Xbox Game Pass Ultimate. Sfruttando Samsung DeX gli utenti avranno a portata di mano un vero e proprio computer, a maggior ragione se affiancato dalla Book Cover Keyboard e la nuova S Pen.

Scheda tecnica Samsung Galaxy Tab S7

Display LCD TFT da 11 pollici con refresh rate a 120 Hz a risoluzione 2560 x 1600 pixel;

processore Qualcomm Snapdragon 865+;

6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile fino a 1 TB tramite micro SD;

fotocamera principale da 13 MP e sensore ultra grandangolare da 5 MP con flash LED;

fotocamera frontale da 8 MP;

dimensioni tablet 253.8 x 165.3 x 6.3 mm e peso pari a 498 grammi Wi-Fi e 500 grammi LTE;

dimensioni S Pen 147 x 8.2 mm e peso pari a 8 grammi;

altoparlanti quadrupli AKG con supporto Dolby Atmos;

porta USB Type-C 3.2 gen 1;

connettività Wi-Fi 6 802.11 ax, LTE, Wi-Fi Direct e Bluetooth 5.0;

batteria da 8000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W;

sensore per le impronte digitali sul lato;

Android 10 con personalizzazione One UI 2.5;

Scheda tecnica Samsung Galaxy Tab S7+

Display Super AMOLED da 12,4 pollici con refresh rate a 120 Hz a risoluzione 2800 x 1752 pixel;

sensore per le impronte nel display;

processore Qualcomm Snapdragon 865+;

6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile fino a 1 TB tramite micro SD;

fotocamera principale da 13 MP e sensore ultra grandangolare da 5 MP con flash LED;

fotocamera frontale da 8 MP;

dimensioni tablet 285 x 185 x 5.7 mm e peso pari a 498 grammi Wi-Fi e 500 grammi LTE;

dimensioni S Pen 147 x 8.2 mm e peso pari a 8 grammi;

altoparlanti quadrupli AKG con supporto Dolby Atmos;

porta USB Type-C 3.2 gen 1;

connettività Wi-Fi 6 802.11 ax, 5G, Wi-Fi Direct e Bluetooth 5.0;

batteria da 10.090 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W;

Android 10 con personalizzazione One UI 2.5;

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy Tab S7/S7+

I tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+ arriveranno nelle seguenti varianti:

Samsung Galaxy Tab S7 Wi-Fi a 749 euro ;

; Samsung Galaxy Tab S7 4G a 849 euro ;

; Samsung Galaxy Tab S7+ Wi-Fi a 949 euro ;

; Samsung Galaxy Tab S7+ 5G a 1149 euro.

Al lancio entrambe le versioni di tablet saranno disponibili nella colorazione Mystic Black, mentre la variante Mystic Bronze arriverà con tempistiche differenti: dopo 2 settimane dal lancio per Samsung Galaxy Tab S7+ e “in futuro” per Samsung Galaxy Tab S7. Entrambe, però, disponibili in esclusiva su samsung.com.

I tablet saranno in pre-ordine dal 5 al 20 agosto, con disponibilità all’acquisto a partire dal 21 agosto. Prenotando un tablet della serie Samsung Galaxy Tab S7 dal 5 al 20 agosto, si avrà inoltre l’opportunità di scegliere se ricevere la Galaxy Book Cover oppure 3 mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e Game Controller dedicato.