Google è una delle tante aziende hi-tech i cui piani di lancio di novità software e hardware – Google Pixel 4a, coff coff – hanno subito dei grandi cambiamenti per via del Coronavirus. Nonostante la beta 1 di Android 11 sia arrivata quasi un mese fa per gli smartphone Google Pixel e successivamente abbracciata anche da diversi smartphone come Redmi K30 Pro e POCO F2 Pro, OPPO Find X2 e OPPO Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10/Pro e la serie OnePlus 8, non è ancora chiaro quando il colosso di Mountain View rilascerà Android 11 in versione stable.

Android 11 in arrivo l’8 settembre?

In realtà, come avremo modo di vedere qualche riga più giù, pare che Google si sia tradita e abbia inavvertitamente svelato quando Android 11 verrà presentato. Infatti, al minuto 18:01 nel video presente in calce alla news pubblicato dall’account YouTube Google Developer facente riferimento al “Hey Google Smart Home Summit“, è possibile notare una slide in cui campeggia il titolo “Checklist for September 8th Android 11 launch“.

L’informazione presente nella slide potrebbe indicarci che Android 11 potrebbe essere rilasciato a tutti il prossimo 8 settembre 2020, in linea con la fumosa indicazione “Q3 2020” a cui si è sempre attenuto Google in riferimento a quando la nuova major release dovrebbe arrivare.

