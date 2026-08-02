Avete ancora un po’ di tempo per approfittare delle generose offerte di lancio di HONOR Magic V6 con il super coupon. Lo smartphone pieghevole può ancora contare su sconti molto consistenti (potete arrivare fino a 900 euro di ribasso) e sui vari pacchetti di omaggi a scelta: vediamo come non lasciarseli sfuggire prima della scadenza.

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HONOR Magic V6 tra i pieghevoli top della nuova generazione

HONOR Magic V6 ha esordito a livello globale all’inizio del mese scorso, anche in Italia. Il nuovo smartphone Android combina un design sottile, una resistenza migliorata e naturalmente specifiche tecniche di alto livello, e vuole fare la voce grossa tra i dispositivi pieghevoli.

A bordo troviamo un doppio schermo OLED LTPO 2.0 con refresh rate da 1 a 120 Hz (interno da 7,95 pollici ed esterno da 6,52) e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, supportato da 16 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna. Tra i punti di forza c’è l’ampia batteria da 6660 mAh, che trova posto in un prodotto così sottile (8,75 mm da chiuso e 4 mm da aperto, nella versione White) grazie alla tecnologia al silicio-carbonio e all’elevata densità energetica. In più, supporta la ricarica rapida cablata da 80 W e la ricarica wireless da 66 W.

A livello fotografico, Magic V6 propone in tutto cinque sensori: la tripla fotocamera principale è composta da un sensore Ultra-Light Sensitive da 50 MP, da un teleobiettivo periscopico Ultra Sensing da 64 MP con sensore da 1/2 pollice e stabilizzazione dell’immagine CIPA 6.5-stop, e da un sensore ultra-grandangolare da 50 MP, ma a completare il tutto abbiamo due fotocamere grandangolari da 20 MP, una per schermo (integrate tramite foro) e ideali per selfie e videochiamate.

Lo smartphone propone MagicOS 10 e Android 16, con la promessa di 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e di patch di sicurezza.

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Le super offerte di lancio di HONOR

Va bene il formato pieghevole, ma il prezzo consigliato di HONOR Magic V6 non è comunque per deboli di cuore (2299,90 euro). Per fortuna, avete ancora tempo per approfittare delle offerte di lancio dello shop online HONOR: sul sito è stato infatti prorogato il coupon AATG700, che regala uno sconto immediato di 700 euro e fa scendere la cifra a 1599,90 euro. In più, c’è uno sconto permuta, senza un reale obbligo di spedire effettivamente il dispositivo usato: potete infatti inserire il prodotto e valutare se spedirlo oppure no, come specificato in questa pagina, sfruttando comunque il bonus permuta da 200 euro.

Sfruttando entrambi potete scendere a 1399,90 euro, con uno sconto totale di ben 900 euro rispetto al listino. Ci sono poi eventualmente gli HONOR Points, coi quali potete andare ancora più giù.

Se preferite, potete utilizzare il coupon AATG700 sopra citato (sconto di 700 euro) e abbinarlo a uno dei pacchetti di omaggi a disposizione:

Pacchetto Business : in regalo HONOR Magic-Pen, HONOR CHOICE AI Note, HONOR CHOICE Earbuds Clip, HONOR Screen Protection di 24 mesi per entrambi gli schermi (valore totale di 509,60 euro)

: in regalo HONOR Magic-Pen, HONOR CHOICE AI Note, HONOR CHOICE Earbuds Clip, HONOR Screen Protection di 24 mesi per entrambi gli schermi (valore totale di 509,60 euro) Pacchetto Entertainment : in regalo HONOR CHOICE Projector Air Pro, HONOR CHOICE Earbuds Clip, HONOR Screen Protection di 24 mesi per entrambi gli schermi (valore totale di 509,70 euro)

: in regalo HONOR CHOICE Projector Air Pro, HONOR CHOICE Earbuds Clip, HONOR Screen Protection di 24 mesi per entrambi gli schermi (valore totale di 509,70 euro) Pacchetto Daily: in regalo HONOR Pad 10 8-256 GB Wi-Fi con tastiera, HONOR Screen Protection di 24 mesi per entrambi gli schermi (valore totale di 549,80 euro)

Attenzione però, perché il bonus permuta da 200 euro e il pacchetto di omaggi a scelta sono alternativi: non potete usufruire di entrambe le promozioni. Dovete fare una scelta: o 900 euro di sconto o 700 euro di sconto e uno dei pacchetti qui sopra.

Il coupon da 700 euro è valido fino al 10 agosto 2026, mentre le altre iniziative potrebbero terminare oggi, 1° agosto, a meno di proroghe. Se siete interessati all’acquisto di HONOR Magic V6 potete seguire il link qui sotto. Più giù (e nel video in alto) potete consultare la nostra recensione per fugare gli ultimi dubbi.