Samsung Galaxy Z Fold2 5G è ufficiale: il nuovo smartphone pieghevole del produttore sud-coreano è stato annunciato, esattamente come previsto, durante il Galaxy Unpacked 2020 di oggi, 5 agosto 2020, in compagnia di diverse altre novità dell’ecosistema Samsung Galaxy (tra cui Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra). Andiamo a scoprire tutto ciò che è stato rivelato sul pieghevole di seconda generazione.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G è ufficiale ed è migliore grazie agli utenti

Samsung Galaxy Z Fold2 5G è stato annunciato dal produttore durante l’evento di oggi, anche se purtroppo non sono ancora stati svelati tutti i dettagli sulle caratteristiche tecniche, il prezzo di vendita e la data di uscita sul mercato. Sappiamo che si tratta di un dispositivo premium con specifiche da top di gamma, ma per ora non sono state confermate molte delle specifiche finora trapelate.

Smartphone o tablet? Con Samsung Galaxy Z Fold2 5G non dovrete scegliere. La casa sud-coreana propone il nuovo pieghevole con innovazioni significative rispetto alla precedente generazione: Galaxy Z Fold2 5G combina la portabilità e la flessibilità di uno smartphone con la potenza e le dimensioni di un tablet per una portabilità avanzata. Il dispositivo riprende in parte quanto abbiamo visto sulla prima generazione della gamma pieghevole, anche lato design, andando a migliorare alcuni aspetti seguendo il feedback degli utenti.

A bordo troviamo il display principale che si ripiega su sé stesso grazie all’apposita cerniera e un secondo schermo esterno, più piccolo, per svolgere i compiti più “rapidi” o in mobilità. Lo smartphone è dotato di due display Super AMOLED Infinity-O edge-to-edge con cornici particolarmente sottili: quello sulla cover, il più piccolo, è da 6,2 pollici con refresh rate a 60 Hz, mentre quello principale si spinge fino a 7,6 pollici con 120 Hz (entrambi sono più grandi di quelli del Fold di prima generazione).

Previous Next Fullscreen

Samsung Galaxy Z Fold2 5G segue una “filosofia” completamente diversa rispetto a quella vista su altri pieghevoli come lo stesso Galaxy Z Flip (ufficiale anche in versione 5G da qualche giorno) o Motorola RAZR: nella parte esterna è presente un display sufficientemente grande per qualsiasi operazione si svolga su un classico smartphone, ma aprendolo si ha a disposizione uno spazio ben più ampio, che supera quello offerto da un tablet compatto.

Confermate le indiscrezioni delle scorse settimane, con SoC Qualcomm Snapdragon 865, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, così come batteria da 4500 mAh con ricarica rapida (anche wireless naturalmente). Il comparto fotografico del nuovo pieghevole può essere anticipato dalle immagini: troviamo una tripla fotocamera posteriore, accompagnata da due singoli obiettivi per i selfie (uno integrato nel display esterno e uno in quello interno, entrambi da 10 MP con autofocus). Il sensore principale è da 12 MP con OIS e apertura f/1.8, accompagnato da altri due sensori da 12 MP (uno ultra grandangolare con apertura f/2.2 o uno tele, con OIS e apertura f/2.1).

A bordo troveremo senza dubbio una Samsung One UI ricca di funzionalità aggiuntive appositamente pensate per sfruttare la “flessibilità” di Samsung Galaxy Z Fold2 5G, con multitasking avanzato e un passaggio rapido e fluido tra schermo “piccolo” e schermo principale per le applicazioni.

Previous Next Fullscreen

Quando arriverà Samsung Galaxy Z Fold2 5G?

Quanto qui sopra costituisce tutto ciò che è stato per ora svelato a livello ufficiale, segno che Samsung Galaxy Z Fold2 5G non arriverà sul mercato nell’immediato, ma verosimilmente solo tra qualche mese (il predecessore è stato presentato a febbraio 2019, ma è arrivato di fatto a dicembre a causa dei ben noti problemi). Nel definire lo smartphone, Samsung parla di “esperienza mobile di lusso“, parole che già dovrebbero far intuire come si tratti di un dispositivo non per tutti: continuate a seguirci perché vi terremo sicuramente aggiornati, anche su prezzo e data di uscita.

L’appuntamento è per il primo settembre, quando Samsung rilascerà maggiori informazioni a riuguardo.