In un mercato globale martoriato e indebolito dalla pandemia di Covid-19 che ha scombussolato i piani delle aziende – i continui rinvii di Google Pixel 4a, ufficiale dopo un valzer di date durato mesi, rappresentano un esempio emblematico – , Samsung ostenta sicurezza. Sia nella presentazione dei suoi nuovi top di gamma, che, seppur attraverso il primo Samsung Unpacked virtuale, come gli altri anni si è svolta regolarmente ad agosto, segno che l’azienda non ha avuto problemi ad approvvigionarsi dei componenti per i suoi smartphone, sia nelle richieste economiche, mai così elevate nella storia della linea Galaxy Note: difficile infatti che i 1.429 euro di Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G con 512 GB di spazio di archiviazione siano frutto di un imbonimento rispetto al prezzo che i responsabili di Seul potessero avere in mente in un primo momento.

La pandemia di Covid-19 indebolirà anche le economie più floride, ma Samsung è evidentemente sicura di non spaventare con le sue richieste il pubblico interessato ad un Galaxy Note, nonostante i 200 euro in più necessari a parità di memorie per la variante d’accesso del Note più ricco. Del resto i Samsung Galaxy Note 20 vantano caratteristiche e attitudini che nove anni dopo il capostipite restano fuori portata per la concorrenza. La S Pen è l’esempio cardine: l’iconico pennino è stato migliorato in precisione, accuratezza e reattività dei gesti possibili con le Air Actions e durante la scrittura, mostrando agli scettici che è possibile evolvere un oggetto all’apparenza perfetto.

Gli uomini a capo del progetto Samsung Galaxy Note 20 hanno lavorato per fare dei due top di gamma dei dispositivi “che funzionano come un computer e permettono di giocare come professionisti”. Solo provando i due prodotti, sui quali abbiamo realizzato una video anteprima e di cui vedrete presto la recensione, potremo scoprire se l’obiettivo è stato centrato; intanto possiamo analizzare nei dettagli i contenuti di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

La nostra anteprima video di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

display flat Super AMOLED+ Infinity-O da 6,7 pollici in formato 20:9 con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel, 394 ppi) con supporto a HDR10+, refresh rate a 60 Hz e vetro protettivo Gorilla Glass 6 (Gorilla Glass 5 3D sul retro);

SoC Exynos 990 realizzato a 7 nm+ con CPU octa core (frequenza massima di 2,73 + 2,5 + 2,0 GHz) e GPU Mali-G77 MP11;

8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.0 non espandibile;

tripla fotocamera posteriore con Space Zoom , Hybrid Optic Zoom 3x e Super Resolution Zoom digitale fino a 30x: ultra wide 120° da 12 MP, 1,4 µm e apertura f/2.2; wide 79° da 12 MP, 1,8 µm e apertura f/1.8 con OIS; teleobiettivo da 64 MP con zoom ibrido 3x, 0,8 µm e apertura f/2.0 con OIS;

Hybrid Optic Zoom 3x e Super Resolution Zoom digitale fino a 30x: fotocamera anteriore Dual Pixel da 10 MP con Dual Pixel AF, FOV di 80°, 1,22 µm e apertura f/2.2;

connettività 4G LTE Cat.20 (fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload), 4×4 MIMO, 7CA, LAA, connettività 5G con supporto mmWave, sub-6, SA e NSA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, GLONASS, Beidou;

sensori: accelerometro, giroscopio, barometro, sensore geomagnetico, hall, sensore di prossimità e di luce ambientale;

sbocco tramite lettore di impronte digitali ad ultrasuoni inserito nel display o riconoscimento del viso in 2D;

certificazione IP68 contro acqua e polvere, fino a 1,5 metri di immersione in acqua dolce per un massimo di 30 minuti;

S Pen con 4.096 livelli di pressione, latenza di 28 millisecondi, diametro punta 0,7 mm, certificazione IP68 contro acqua e polvere;

altoparlanti stereo curati da AKG e supporto a Dolby Atmos (Dolby Digital e Dolby Digital Plus inclusi); auricolari curati da AKG in dotazione;

batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida Super Fast Charging da 25 watt di picco – più del 50% di ricarica in mezz’ora – e ricarica rapida wireless Fast Wireless Charging 2.0 ; ricarica wireless inversa Wireless PowerShare; batteria S Pen al litio titanato: autonomia in stand by fino a 24 ore;

ricarica wireless inversa Wireless PowerShare; Android 10 con One UI 2.5 ;

dimensioni di 161,6 x 75,2 x 8,3 mm, peso di 192 grammi.

display Dual Edge Dynamic AMOLED 2X Infinity-O da 6,9 pollici in formato 19,3:9 con risoluzione Quad HD+ (1.440 x 3.088 pixel, 496 ppi) con supporto a HDR10+, refresh rate automatico fino a 120 Hz e campionamento del touch a 240 Hz; vetro protettivo Gorilla Glass 6 (Gorilla Glass 7 3D sul retro);

SoC Exynos 990 realizzato a 7 nm+ con CPU octa core (frequenza massima di 2,73 + 2,5 + 2,0 GHz) e GPU Mali-G77 MP11;

12 GB di RAM LPDDR5 e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.0 (espandibile tramite microSD fino a 1 TB);

tripla fotocamera posteriore con Space Zoom e Super Resolution Zoom digitale fino a 50x: ultra wide 120° da 12 MP, 1,4 µm e apertura f/2.2; wide 79° da 108 MP, 0,8 µm e apertura f/1.8 con OIS; teleobiettivo 20° da 12 MP con zoom ottico 5x, 1 µm e apertura f/3.0 con OIS;

fotocamera anteriore Dual Pixel da 10 MP con Dual Pixel AF, FOV di 80°, 1,22 µm e apertura f/2.2;

connettività 5G con supporto mmWave, sub-6, SA e NSA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 e 5 GHz), Ultra Wide Band (UWB), Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, GLONASS, Beidou;

sensori: accelerometro, giroscopio, barometro, sensore geomagnetico, hall, sensore di prossimità e di luce ambientale;

sbocco tramite lettore di impronte digitali ad ultrasuoni inserito nel display o riconoscimento del viso in 2D;

certificazione IP68 contro acqua e polvere, fino a 1,5 metri di immersione in acqua dolce per un massimo di 30 minuti;

S Pen con 4.096 livelli di pressione, latenza di 9 millisecondi, diametro punta 0,7 mm, certificazione IP68 contro acqua e polvere;

altoparlanti stereo curati da AKG e supporto a Dolby Atmos (Dolby Digital e Dolby Digital Plus inclusi); auricolari curati da AKG in dotazione;

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida Super Fast Charging da 25 watt di picco – più del 50% di ricarica in mezz’ora – e ricarica rapida wireless Fast Wireless Charging 2.0 ; ricarica wireless inversa Wireless PowerShare; batteria S Pen al litio titanato: autonomia in stand by fino a 24 ore;

ricarica wireless inversa Wireless PowerShare; Android 10 con One UI 2.5 ;

dimensioni di 164,8 x 77,2 x 8,1 mm, peso di 208 grammi.

Software e funzioni di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Nella gamma del produttore di Seul, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, in maniera forse più marcata dei predecessori, sono i modelli maggiormente focalizzati su produttività e svago, con il più potente dei due che può vantare una scheda tecnica priva di compromessi. Senza compromessi sono pure le funzionalità che valorizzano i numeri: Samsung ha potenziato la S Pen e Samsung Notes oltre ad aver lavorato al fianco di Microsoft per fare dei Samsung Galaxy Note 20 dei complementi ideali per i PC Windows. Alla base di tutto c’è comunque l’interfaccia One UI 2.5 di Samsung, basata su Android 10: scontata l’adozione in tempi ristretti di Android 11 una volta che sarà presentato da Google.

La produttività…

Se della S Pen migliorata in precisione, accuratezza e reattività si è detto in apertura, Samsung Notes dispone di funzionalità di salvataggio automatico e sincronizzazione per rendere le perdite di dati una questione appartenete al passato; l’app di Samsung può convertire una scrittura a mano caotica in calligrafia facilmente leggibile e adesso dà la possibilità di modificare, annotare ed evidenziare i PDF o le presentazioni di Microsoft PowerPoint, oltre a poter registrare l’audio mentre si prendono appunti. Infine è possibile mantenere le annotazioni sempre organizzate “con una nuova, intuitiva gestione delle cartelle che rende tutto più facile da trovare”.

Samsung e Microsoft hanno lavorato per aggiornare la funzionalità Collegamento a Windows. Così adesso si può accedere con facilità alle app installate su Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G direttamente dal PC con Windows 10, o creare dei collegamenti sul desktop alle applicazioni più utilizzate per evitare di doverle cercare ogni volta nello smartphone, mentre entro il 2020 si potranno eseguire più app dal computer. Non manca una profonda integrazione tra le app di Samsung legate alla produttività, come Samsung Notes, e le equivalenti di Microsoft, anche per avere sempre a portata di mano i propri file grazie al cloud. Per la prima volta con Samsung DeX si possono collegare in modalità wireless i Samsung Galaxy Note 20 a una Smart TV nelle occasioni in cui è necessario uno schermo più grande.

…e la prestanza nei giochi dei Samsung Galaxy Note 20

La partnership con Microsoft ha influenzato pure le attitudini gaming di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, dai quali si può giocare ai titoli per Xbox. Grazie a Xbox Game Pass Ultimate si ottiene l’accesso – dal 15 settembre – ad una libreria di oltre cento titoli in cloud tra cui Minecraft Dungeons, Forza Horizon 4 e Gears of War 5: Ultimate Edition, e la velocità di 5G e Wi-Fi 6 e la qualità del display e dell’hardware a disposizione come i 120 Hz di Galaxy Note 20 Ultra 5G con campionamento del touch a 240 Hz fanno la differenza.

Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G dispongono di una fotocamera capace di registrare video in 8K a 24 fps in formato di 21:9, quindi perfettamente in linea con gli standard cinematografici. Samsung promette “un’esperienza video di qualità professionale” in virtù della modalità Video Pro che permette di gestire in modo fine messa a fuoco, audio, esposizione, illuminazione, ed offre zoom e riprese a 120 Hz in Full HD per sfruttare appieno la frequenza di aggiornamento dello schermo di Galaxy Note 20 Ultra 5G. Inoltre il sensore Laser AutoFocus di quest’ultimo per la messa a fuoco di precisione e la funzione Video Fuoco Live assicurano alle riprese la profondità adeguata. Ci sono poi la funzione Space Zoom che consente di fotografare soggetti e oggetti distanti mantenendo i dettagli, e la possibilità durante le riprese di controllare e regolare la direzione dell’audio catturato dai microfoni dei Galaxy Note 20.

Design e immagini di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G non sono, per fortuna, troppo simili tra loro.

Uno, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, “quadrato”, linee nette, fin dal primo sguardo comunica di voler sedurre un pubblico business, sensazione che trova conferma nelle colorazioni sobrie. L’unico vezzo estetico è il display dai lati curvi, Edge per dirlo con un termine caro a Samsung. Il resto è frutto di esigenze progettuali, come il rettangolo delle fotocamere che sporgendo abbastanza dalla superficie posteriore renderà necessaria una cover a coloro che poggeranno spesso lo smartphone per utilizzarlo su un tavolo. Difetto? Diremmo di no: con un teleobiettivo 5x ottico era difficile fare meglio.

Samsung Galaxy Note 20 invece è pensato per un pubblico comunque attento alla produttività ma più eterogeneo. Lo suggerisce il display, flat è vero ma con i vertici smussati, e soprattutto la vista posteriore: il gruppo fotocamere di dimensioni contenute ed anche poco sporgente, gli spigoli arrotondati dei quattro lati e la presenza di una colorazione particolare come la Mystic Green danno la sensazione di poter ingolosire un pubblico più ampio.

Tanto Samsung Galaxy Note 20 quanto Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G si avvalgono di un profilo in un materiale nobile come l’acciaio, di un vetro Gorilla Glass sia davanti che dietro (su Note 20 Ultra 5G c’è addirittura un Gorilla Glass 7) e dell’immancabile S Pen alloggiata come da tradizione vicino all’ingresso USB-C e all’altoparlante, che insieme alla capsula auricolare – ben nascosta sopra la fotocamera frontale – garantisce l’audio stereo. La resistenza a polvere e liquidi è certificata IP68 su entrambi gli smartphone.

Tre le colorazioni previste: Mystic Gray, Mystic Bronze e Mystic Green per Samsung Galaxy Note 20, Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic White per Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Prezzi e uscita di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G saranno in vendita dal 21 agosto 2020, giorno in cui scadranno i preordini che invece sono aperti da subito. Preordinando uno dei nuovi top di gamma Samsung ci sono dei vantaggi, ossia la scelta del Music Pack o del Gaming Pack.

Il Music Pack per Samsung Galaxy Note 20 comprende le Samsung Galaxy Buds+ (169 euro di listino) mentre a Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G sono associate le Samsung Galaxy Buds Live (189 euro di listino).

Il Gaming Pack invece ha lo stesso contenuto per entrambi, con un vantaggio cliente pressoché equivalente al Music Pack: 3 mesi di abbonamento a Xbox Gaming Pass Ultimate (38,97 euro), il Game Controller (69,90 euro) ed il Wireless Charger (76,50 euro per Note 20 e 87,90 euro per Note 20 Ultra 5G).

Bene i pack in preordine, ma quanto costano Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G?

Non poco. Si parte dai 979 euro di Samsung Galaxy Note 20 con connettività 4G che diventano 1.079 euro per la medesima configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione capace però di agganciare le reti 5G.

L’investimento cresce di 250 euro arrivando a 1.329 euro per Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, mentre chi preferisse la variante da 512 GB di memoria interna a parità di RAM deve sborsare 1.429 euro. Improbabile che quest’ultima configurazione possa svalutare dal momento che è commercializzata esclusivamente su samsung.com.