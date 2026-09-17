Nella tarda serata italiana di ieri, Google è tornata ad occuparsi del ciclo di sviluppo affidato all’Android Canary Release Channel, il programma di anteprima di Android inaugurato il 10 luglio 2025 che un paio di mesi fa ha festeggiato il primo compleanno.

Mentre il programma Beta si sta già da tempo preoccupando di Android 17 QPR2 (siamo attualmente alla Beta 5, rilasciata pochi minuti dopo) e sul canale stabile è da un paio di mesi arrivata la prima versione stabile di Android 17, il colosso di Mountain View ha avviato il rilascio della nuova build 2609 di questo canale che teoricamente si pone uno (o più) step “avanti” rispetto a ciò che è disponibile per gli utenti iscritti al Programma Beta di Android e anticipa ciò che vedremo nelle release future di Android. Scopriamo tutti i dettagli della build, le novità emerse e come installarla sui Pixel supportati.

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Android Canary Release Channel: sui Pixel arriva la build 2609

A poco più di un mese dal rilascio della precedente build parte del programma di anteprima Android Canary, comunque nel pieno rispetto della cadenza mensile promessa in apertura del programma, Google ha avviato il rilascio della nuova build 2609 per tutti coloro che sono iscritti al programma con un Pixel compatibile.

La nuova build in anteprima distribuita da Big G con rilascio graduale è la ZP11.260821.010 (sostituisce la precedente ZP11.260717.006) e ha un peso di 757 MB su Google Pixel 8 (provenendo proprio dalla precedente build 2608).

La nuova build guadagna le patch di sicurezza aggiornate a settembre 2026, le stesse che sono state rilasciate sul canale stabile 48 ore fa con l’aggiornamento mensile di settembre 2026 (il primo su base Android 17 QPR1) su tutti i Pixel supportati.

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Le novità della build Android Canary 2609

La nuova build 2609 non è accompagnata da un vero e proprio changelog: si tratta di una cosa normale, dato che sin dall’inizio, per le build distribuite su questo canale in anteprima, Google non ha mai fornito un changelog ufficiale.

Ciò è giustificato in parte dal fatto che si tratta di build “meno stabili” rispetto a quelle che Google rilascia sul canale Beta, pensate per utenti più consapevoli e soprattutto per gli sviluppatori che possono familiarizzare con le future novità di Android in largo anticipo.

Abbiamo comunque installato la nuova build su un nostro smartphone per raccontarvi le importanti novità emerse rispetto alla build precedente (ma anche rispetto alla Beta 4 di Android 17 QPR2). Aggiorneremo la news nel momento in cui ne emergessero ulteriori, anche nascoste (e quindi non tangibili per coloro che installano la build).

È il momento della pensione anche qua per Pixel 6 e Pixel 6 Pro

La prima cosa che salta all’occhio consultando le note di rilascio della build 2609 è il fatto che, come già avvenuto sul canale Beta, Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono stati estromessi dal programma.

Ciò è normale considerando che i due smartphone hanno ricevuto l’ultimo aggiornamento previsto sul canale stabile proprio nel mese di settembre con Android 17 QPR1 e non riceveranno ulteriori aggiornamenti trimestrali.

Segnaliamo poi altre un’altra cosa: Google ha dichiarato che i Pixel 11 verranno aggiunti al canale Android Canary a partire dalla prossima build (quindi a partire da ottobre 2026).

Aggiornamento del kernel e altre novità post-installazione

La nuova build 2609 del canale Android Canary porta con sé una nuova versione del kernel rispetto alla precedente ma non pareggia quello disponibile sulla Beta 4 di Android 17 QPR2.

Per quanto riguarda l’Aggiornamento di sistema Google Play, invece, la nuova build ha questo elemento aggiornato al “1 settembre 2026” (lo stesso che troviamo sia sul canale Beta che sul canale stabile); la precedente build 2608 aveva questo elemento aggiornato al “1 agosto 2026”.

Funzione “Richiedi sblocco per Impostazioni rapide”

Dalla Beta 5 di Android 17 QPR1 era emerso che Google stesse preparando una novità in ottica sicurezza per i riquadri delle impostazioni rapide; allora, le stringhe contenute nel codice sorgente suggerivano che gli utenti avrebbero potuto utilizzare esclusivamente la torcia senza sbloccare il dispositivo.

La build 2608 del canale Android Canary, invece, includeva alcune modifiche a queste stringhe, suggerendo che lo sblocco del dispositivo sarebbe stato richiesto per utilizzare i riquadri di Wi-Fi, Bluetooth, Dati mobili e Modalità aereo.

Con la build 2609 si passa “dalle parole ai fatti”: al percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco del dispositivo” o al percorso “Impostazioni > Display e tocco > Schermata di blocco” è stata aggiunta la nuova funzione “Richiedi sblocco per Impostazioni rapide”.

Richiedi sblocco per Impostazioni rapide Se vuoi impedire modifiche non autorizzate, devi sbloccare il dispositivo per utilizzare Wi-Fi, Bluetooth, dati mobili e modalità aereo.

La funzione fa esattamente ciò che promette: una volta abilitata, gli utenti non potranno agire sui quattro riquadri a meno che non sblocchino (tramite verifica dell’identità con autenticazione biometrica o PIN) il dispositivo.

Novità tra le impostazioni di sistema

La build 2609 distribuita sul canale Android Canary porta sui Pixel alcune novità di rilievo all’interno delle Impostazioni di sistema.

Al percorso “Impostazioni > App > App predefinite” è stata aggiunta la nuova tipologia di app predefinita App motore di ricerca (“Le app elencate di consentono di cercare sul web dalla barra di ricerca predefinita nella schermata Home. Le alte app potrebbero utilizzare un motore di ricerca diverso”).

Al percorso “Impostazioni > Notifiche” è stata aggiunta la nuova sezione Intelligenza delle notifiche che abbiamo visto per la prima volta sulla Beta 4 di Android 17 QPR2. Rispetto alla versione che ha debuttato su QPR2, questa risulta più rifinita perché innanzitutto presenta una grafica tra intestazione e opzioni disponibili.

Questa sezione (almeno in Italia) racchiude al suo interno esclusivamente Attenuazione delle notifiche ma negli Stati Uniti (e in inglese) a questa voce si aggiungono anche Notification Summaries (Riepilogo delle notifiche) e Notification Organizer (Organizzatore delle notifiche).

Al percorso “Impostazioni > Sistema” o al percorso “Impostazioni > Notifiche > Barra di stato” è stata aggiunta la nuova sezione Barra di stato. Anche in questo caso si tratta di qualcosa che ci aveva già anticipato la Beta 4 di Android 17 QPR2.

Questa sezione è identica a quella che avevamo discusso in precedenza sul canale Beta e, almeno in questa prima fase, di agire su due aspetti:

Icone di notifica – gli utenti possono scegliere se mostrarle “Tutte”, quelle “Solo con priorità” o “Nessuna”.

– gli utenti possono scegliere se mostrarle “Tutte”, quelle “Solo con priorità” o “Nessuna”. Icone di sistema – gli utenti possono scegliere se mostrare l’icona di silenzioso, l’icona della vibrazione e la percentuale della batteria nella barra di stato.

Altre novità minori dalla build 2609 di Android Canary

Chiudiamo questa rassegna con un terzetto di novità minori tangibili che abbiamo riscontrato nella build 2609 distribuita sul canale Android Canary. Eccole in breve:

Nuovi riquadri delle impostazioni rapide – Gli utenti possono aggiungere al pannello dei riquadri delle impostazioni rapide i nuovi riquadri “Audio streams” e “Trasmissione vocale” (quest’ultimo era disponibile già con la build 2608 ma nascosto tra le Opzioni sviluppatore).

Menù contestuale del Pixel Launcher – Come già visto sulla Beta 4 di Android 17 QPR2, il menù contestuale del Pixel Launcher viene leggermente modificato: la voce Sfondo e stile, in precedenza, era in cima al selettore degli sfondi recenti; Adesso è subito sotto e precede la voce Widget.

Pixel Launcher > Impostazioni Home > Impostazioni elenco di app – Questa pagina è stata leggermente rivista con l’aggiunta dell’ulteriore livello “Impostazioni della ricerca su Pixel” che, al suo interno, include le voci “Mostra sempre tastiera”, “Ricerca web”, “Preferenze di ricerca web” e “Gestisci i risultati di ricerca”.

Come installare Android Canary 2609 sui Pixel supportati

La build 2609 del canale Android Canary può essere installata in due modi diversi, a seconda se abbiate o meno già installato la precedente build 2608, su uno dei Pixel supportati dal programma:

Prima di spiegarvi come installare la nuova build ci sono due cose importanti da tenere in considerazione:

Le build Canary sono meno stabili di quelle distribuite sul canale beta e decisamente meno stabili di quelle distribuite sul canale stabile; pertanto, l’installazione è consigliata sul dispositivo che non utilizzate come “principale”.

Procedendo con l’installazione per la prima volta, verranno cancellati tutti i dati presenti sul dispositivo (vi consigliamo quindi di effettuare un backup prima di procedere).

Dispositivi che entreranno a far parte del programma a partire dal mese di ottobre (build 2610 del canale Android Canary):

Per coloro che provengono dalla build 2608

Coloro che già hanno avuto modo di installare la build 2608 del canale Android Canary su uno smartphone Pixel compatibile, potranno ora ricevere la build 2609 come se fosse un normalissimo aggiornamento di sistema via OTA

Basterà seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software > Aggiornamento di sistema” e, nel caso in cui non fosse segnalata la presenza di un aggiornamento, effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti”.

Una volta che l’aggiornamento comparirà, basterà effettuare un tap su “Scarica e installa“ e attendere che la procedura segua il suo corso fino alla richiesta di riavvio del dispositivo.

Per coloro che desiderano aderire al programma per la prima volta

Allo stesso modo di come si faceva con le Developer Preview, per entrare a far parte dell’Android Canary Release Channel è necessario “flashare” una build per la prima volta tramite lo strumento Android Flash Tool, da utilizzare attraverso il browser Google Chrome (poco sotto vi spieghiamo come fare).

Raggiunta la pagina dello strumento (link diretto), prima di cominciare vi verrà richiesto di scaricare i driver USB di Android (questo è il link diretto). Successivamente, i passi da seguire sono molto semplici e si fa tutto con un computer, lo smartphone e un cavo dati.

Innanzitutto sarà fondamentale abilitare la modalità sviluppatore sullo smartphone: dalle impostazioni di sistema, selezionare in fondo “Informazioni sul telefono” e scorrere fino a “Numero build”; effettuare tap ripetuti su questa voce fin quando non uscirà un messaggio che avverte circa l’avvenuta abilitazione della modalità sviluppatore.

Sempre all’interno delle impostazioni di sistema, stavolta nella sezione “Sistema”, sarà ora presente la sezione “Opzioni sviluppatore”: al suo interno, bisognerà scorrere fino a che non abbiate individuato “Debug USB”; abilitate il toggle.

A questo punto, collegate lo smartphone al computer tramite il cavo dati e nella schermata dello strumento sul browser selezionate “Add new device”. Una volta selezionato il dispositivo, vi farà scegliere la build da installare (dovrete selezionare quella disponibile nella sezione Android Canary Releases, attualmente la Canary 2608) e a quel punto, cliccare su “Install build”.