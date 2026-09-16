Il volantino Lidl valido dal 17 al 23 settembre 2026 riserva buona parte delle pagine centrali al marchio Parkside, con un’offerta orientata soprattutto alla manutenzione del verde, perfetta per sistemare giardino e siepi prima che l’autunno prenda il sopravvento. Le offerte partiranno però da lunedì 21 settembre, quindi vale la pena segnarsi la data prima di precipitarsi in negozio.

Il fulcro della selezione riguarda gli strumenti da taglio. Si parte dal tagliasiepi ricaricabile Parkside a 29,99€, pensato per la manutenzione delle siepi raggiungibili da terra, mentre chi deve arrivare più in alto può puntare sul tagliasiepi telescopico ricaricabile a 49€, capace di tagliare fino a 4 metri di altezza grazie a 11 angoli di taglio impostabili da -60° a 90°, così da adattarsi a diverse configurazioni di potatura senza dover salire su una scala.

Per chi deve intervenire su rami più consistenti, il volantino propone il tagliarami telescopico ricaricabile a 69€, con testa segante regolabile su 5 posizioni, funzione telescopica che si estende fino a 60 centimetri e sistema di serraggio rapido, e il più compatto tagliarami ricaricabile a 29,99€. A completare la selezione orientata al verde più fine c’è poi il potatore ricaricabile a 39,99€.

Su tutti questi attrezzi vale un’avvertenza importante: sono compatibili con le batterie e i caricabatterie dell’ecosistema Parkside, ma non li includono in confezione. Chi non possiede già accessori compatibili da modelli precedenti dovrà mettere in conto un costo aggiuntivo.

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Soffiatore a turbina, motosega e altre proposte fai da te

Tra i prodotti più interessanti di questa tornata spicca il soffiatore a turbina ricaricabile Parkside Performance 40V, anch’esso a 49€. Le specifiche dichiarate sono piuttosto generose: flusso d’aria fino a 800 m³/h, velocità del getto fino a 250 km/h e regolazione su 5 livelli, da 9.000 a 23.000 giri al minuto, con pulsante turbo dedicato per la massima potenza. In dotazione sono inclusi un ugello piatto e una tracolla con gancio a moschettone, utile per un utilizzo prolungato senza affaticare il braccio. A differenza degli attrezzi da taglio, questo modello viene fornito completo di accessori.

Alla stessa cifra si aggiunge la motosega ricaricabile Performance 40V, sempre a 49€, pensata per potature più impegnative o per chi inizia a fare scorta di legna da ardere in vista dei mesi più freddi.

Tra le proposte più generaliste della sezione fai da te merita attenzione il cavalletto per carichi pesanti a 79€, con uno sconto aggiuntivo di 20€ riservato agli iscritti al programma Lidl Plus, che porta il prezzo finale a 59€. Vale la pena verificare l’iscrizione prima di passare in cassa.

Trattandosi di articoli non alimentari spesso soggetti a rapido esaurimento delle scorte, conviene non temporeggiare troppo se qualcuno di questi prodotti ha catturato la vostra attenzione: le disponibilità nei singoli punti vendita possono variare sensibilmente.