Il momento tanto atteso dai possessori di Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra è arrivato: i tre smartphone stanno iniziando finalmente a ricevere l’aggiornamento alla One UI 9 stabile, basato su Android 17. Dopo oltre quattro mesi di fase beta, la nuova release sta arrivando nelle mani degli utenti, portando tante novità.

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Novità aggiornamento One UI 9 stabile per Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra

A distanza di circa quattro mesi dall’annuncio e dal lancio della One UI 9 Beta 1, la serie Samsung Galaxy S26 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento stabile ad Android 17. I tre smartphone stanno accogliendo la nuova release a partire dalla Corea del Sud, come spesso accade: in distribuzione nel Paese ci sono i firmware S94*NKSU4BZ16, che richiedono un download più o meno corposo in base alla partecipazione al programma beta (650 MB in caso affermativo).

L’avvio del rollout arriva a pochi minuti di distanza dall’annuncio della chiusura del programma beta, partito a metà maggio e passato attraverso sette o otto firmware di test (in base al Paese). Le novità rispetto alla One UI 8.5 sono parecchie, anche se come prevedibile (e come abbiamo visto con le varie beta e sui nuovi pieghevoli) non parliamo di stravolgimenti del sistema operativo. La One UI 9 punta in generale su nuove funzionalità Galaxy AI, sul restyling di alcuni componenti dell’interfaccia e su cambiamenti per quanto riguarda la privacy.

Lato IA, troviamo passi avanti per Now Brief, che ora integra widget dinamici con il supporto ad ancora più app di terze parti e la possibilità di creare schede personalizzate, miglioramenti per Now Nudge (che riconosce l’attività sullo schermo per consigliare azioni o app), Call Brief (con schede contestuali utili durante le chiamate), miglioramenti per l’assistente Bixby (con l’Attivazione con gesto e nuovi widget) e non solo.

Come abbiamo visto con le recenti beta, troviamo poi il rinnovato Finder con ricerca Google (ora è possibile impostare contemporaneamente la barra di ricerca di Google e del Finder di Samsung nella schermata home) e MyFan Cam. Quest’ultima ha esordito su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8: è una funzione dedicata alla registrazione video, che permette di seguire automaticamente il soggetto selezionato mantenendolo sempre al centro dell’inquadratura e ricalibrando in modo intelligente il video in base al movimento, così da creare contenuti subito pronti per la condivisione.

In più, la One UI 9 introduce un rinnovamento per il pannello dei quick settings (con ancora più possibilità di modifica), un player musicale migliorato con nuove animazioni, nuove possibilità di personalizzazione, un rinnovato indicatore durante l’uso in background del GPS, miglioramenti per le funzioni di accessibilità (TalkBack compreso) e tanto altro. Da non scordare tutte le novità sotto al “cofano” integrate da Google in Android 17.

Con l’aggiornamento arrivano anche le patch di sicurezza di settembre 2026. Come abbiamo visto nel consueto bollettino diffuso da Samsung, queste portano la correzione a un gran numero di vulnerabilità: da un lato abbiamo 58 vulnerabilità CVE, che riguardano il sistema operativo Android in generale (18 delle quali classificate come di livello critico), e dall’altra si aggiungono 32 miglioramenti di sicurezza SVE, che toccano più da vicino i prodotti della casa di Seoul.

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Come aggiornare la serie Galaxy S26

Per il momento l’aggiornamento della serie Galaxy S26 ad Android 17 e One UI 9 riguarda la Corea del Sud (Samsung sta iniziando dai partecipanti alla fase beta), ma nel giro di qualche giorno le novità si faranno vedere anche qui in Italia e a livello globale. Se non ci saranno problemi, l’update dovrebbe raggiungerci entro lunedì.

Per controllare l’arrivo di novità su Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti”. Potete anche affidarvi a Smart Switch, se volete: vi basta collegare il dispositivo al PC e seguire le istruzioni dell’applicazione.