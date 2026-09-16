Se state aspettando il pretesto perfetto per pensionare il vostro vecchio smartphone e passare a un vero top di gamma Android, l’iniziativa appena lanciata da Unieuro riscrive completamente le regole della convenienza. La catena di elettronica ha infatti attivato una promozione combinata che unisce i vantaggi della tessera gratuita Unieuro Club a una ricchissima super valutazione dell’usato (Trade-In): grazie a questo meccanismo, Samsung Galaxy S26 e il colosso Samsung Galaxy S26 Ultra (entrambi nel taglio da 256GB) scendono rispettivamente a 499€ e 799€, con risparmi effettivi che superano i 500 e i 700 euro rispetto ai prezzi di listino ufficiali. Una finestra d’acquisto straordinaria per mettersi in tasca il meglio della tecnologia Galaxy senza spendere una fortuna. Vediamo punto per punto come funziona la procedura di permuta e quale modello scegliere.

・Samsung Galaxy S26, 256GB 💰 Offerta: 499€ invece di 1.029,00€ 🛒 Su Unieuro 👉 https://prezzi.tech/go/bfom ・Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB 💰 Offerta: 799€ invece di 1.499,00€ 🛒 Su Unieuro 👉 https://prezzi.tech/go/bfon

Come Funziona la Promozione: Tessera Unieuro Club e Super Valutazione Usato

Le cifre promozionali sono raggiungibili seguendo la procedura di permuta con bonus extra spiegata nel dettaglio direttamente all’interno delle schede prodotto su Unieuro:

1. Attivazione Tessera Unieuro Club: La promozione è riservata ai clienti iscritti al programma fedeltà. Se non possedete ancora la carta, potete richiederla e attivarla gratis direttamente online in pagina prima di completare la richiesta.

La promozione è riservata ai clienti iscritti al programma fedeltà. Se non possedete ancora la carta, potete prima di completare la richiesta. 2. Super Valutazione dell’Usato (Trade-In): Consegnando o registrando un vecchio smartphone o dispositivo idoneo tra quelli indicati nelle condizioni promozionali presenti sulla pagina del prodotto, riceverete un forte extra sconto a rimborso garantito che si somma al valore effettivo del vostro terminale usato, permettendo di abbattere il costo finale fino a 499€ per S26 e 799€ per S26 Ultra.

Consegnando o registrando un vecchio smartphone o dispositivo idoneo tra quelli indicati nelle condizioni promozionali presenti sulla pagina del prodotto, riceverete un che si somma al valore effettivo del vostro terminale usato, permettendo di abbattere il costo finale fino a 499€ per S26 e 799€ per S26 Ultra. 3. Trasparenza e Info in Pagina: Tutti i termini, le tabelle di compatibilità dei vecchi dispositivi e le modalità di erogazione del contributo permuta sono consultabili comodamente all’interno della pagina d’acquisto ufficiale.

Avviso su scorte e disponibilità: Le promozioni basate su supervalutazione dell’usato e plafond promozionali dedicati registrano picchi di richiesta altissimi e sono soggette a limitazioni di scorte a magazzino. Se il prezzo o la promo Trade-In non dovessero risultare momentaneamente visibili, monitorate costantemente i nostri canali Telegram per essere avvisati all’istante su riassortimenti e proroghe!

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Samsung Galaxy S26 vs Galaxy S26 Ultra: Quale Scegliere?

Entrambi i terminali rappresentano lo stato dell’arte per affidabilità, supporto software di 7 anni e funzionalità avanzate di Galaxy AI, ma rispondono a esigenze ergonomiche ben differenti:

1. Samsung Galaxy S26 256GB a 499€ (invece di 1.029,00€)

Un risparmio complessivo di ben 530 euro che lo trasforma nel miglior flagship compatto del mercato per rapporto qualità-prezzo. Dotato di un display Dynamic AMOLED 2X a 120Hz dai bordi ultrasottili e simmetrici, scocca leggera e maneggevole a una mano, tripla fotocamera versatile e massima potenza hardware, a meno di 500 euro tramite permuta è la scelta perfetta per chi non ama i dispositivi ingombranti.

2. Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB a 799€ (invece di 1.499,00€)

Un taglio verticale di 700 euro sul listino di lancio. È il top di gamma definitivo per professionisti e creator: scocca in titanio ultra-resistente, pennino S Pen integrato nel telaio, sensore fotografico principale da 200 Megapixel con zoom periscopico d’avanguardia, batteria a lunghissima autonomia e un monumentale display piatto con trattamento antiriflesso d’élite per la massima leggibilità in ogni condizione.

Riepilogo Offerte Samsung Galaxy S26 su Unieuro

Di seguito i collegamenti diretti alle schede prodotto ufficiali per attivare la tessera Unieuro Club e verificare i dettagli della super valutazione del vostro usato:

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Valorizzare un vecchio smartphone ancora funzionante o chiuso in un cassetto per acquistare Galaxy S26 a 499€ o Galaxy S26 Ultra a 799€ è un’operazione intelligente per passare al vertice dell’ecosistema Samsung al minimo costo storico. Considerata l’elevata convenienza dell’extra valutazione, vi consigliamo di verificare subito la compatibilità del vostro dispositivo e procedere prima che la campagna giunga a termine.

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