Android Auto, la piattaforma che permette di avere lo smartphone sempre a disposizione sul sistema di infotainment delle automobili (compatibili), attende grosse novità che potrebbero migliorare l’esperienza utente con Google Maps.

Sembra infatti che Google stia lavorando, sia sul fronte estetico che sul fronte funzionale, per far sì che gli utenti non debbano prendere in mano il proprio smartphone per consultare informazioni aggiuntive sui luoghi scelti come destinazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

L’esperienza utente con Google Maps su Android Auto diventerà più completa

Analizzando la versione 17.8 beta di Android Auto, il noto insider AssembleDebug ha scoperto grosse novità in arrivo per la piattaforma che potrebbe ricevere un’integrazione ancora migliore con Google Maps per portare sui sistemi di infotainment delle auto alcune potenzialità finora disponibili esclusivamente nell’app per smartphone (via Android Authority).

Google sta lavorando per riprogettare la scheda di anteprima, quella che compare quando l’utente imposta la propria destinazione su Maps dal sistema di infotainment dell’auto, donandole un nuovo design e arricchendola con immagini e informazioni più dettagliate sul luogo rispetto alla versione attuale (protagonista nelle immagini della seguente galleria).

La scheda attende un nuovo design

Nel nuovo design, il tempo di percorrenza stimato e la distanza vengono ricollocati all’interno di una scheda orizzontale nella parte bassa della scheda di anteprima. Questa scheda può essere espansa, trascinando la maniglia presente nella parte alta, per visualizzare ulteriori informazioni (come percorsi alternativi, parcheggi e così via).

Aumenteranno le informazioni mostrate

Scorrendo ulteriormente, la scheda mostra immagini della destinazione, una nuova sezione Panoramica, una sezione dedicata alle informazioni utili e il numero di telefono. Tutte le informazioni possono essere consultate direttamente dal sistema di infotainment, senza bisogno di dover prendere in mano lo smartphone.

La sezione Panoramica mostrerà una sorta di riepilogo breve (generato grazie all’IA di Gemini) sulla destinazione. Effettuando un tap su questo riepilogo breve, l’utente potrà accedere alla pagina Panoramica completa.

Ancora sotto ci sarà spazio per una sezione chiamata Good to know (lett. “Da sapere”) che fornirà dettagli utili agli utenti circa ingressi pensati per l’accessibilità, informazioni sul parcheggio o altre informazioni specifiche sul luogo.

Previous Next Fullscreen

Quando arriveranno queste novità?

Google non ha ancora annunciato queste novità ed esse non risultano disponibili nemmeno per coloro che eseguono la versione beta di Android Auto. Trattandosi di novità in fase di sviluppo, potrebbero subire modifiche prima del rilascio.

A prescindere da tutto, queste modifiche contribuiranno a migliorare ulteriormente l’esperienza utente per coloro che sfruttano Google Maps su Android Auto, eliminando la necessità di dover utilizzare lo smartphone per potere ottenere informazioni aggiuntive sul luogo di destinazione.

Segui Google su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come aggiornare Android Auto o provarne le novità in anteprima

Se siete interessati a testare con mano le ultime novità rilasciate da Google nel canale Beta di Android Auto, consapevoli di poter incorrere in bug e malfunzionamenti vari, potete fare riferimento al portale APKMirror per procedere con il download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile seguendo questo link.

Qualora invece preferiste rimanere sul canale stabile, vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store, dove potrete controllare l’eventuale presenza di aggiornamenti rispetto alla vostra attuale versione.