Nella tarda serata italiana di ieri, a ventiquattr’ore dal rilascio di Android 17 QPR1 sul canale stabile, Google è tornata ad occuparsi dello sviluppo di Android 17 QPR2 rilasciando la nuova Beta 5 su tutti i Pixel compatibili e registrati al programma Beta di Android.

Si tratta del quinto passo del ciclo di sviluppo verso il secondo aggiornamento trimestrale di Android 17, il primo dopo il raggiungimento della stabilità della piattaforma. Questo percorso, che durerà ancora alcuni mesi (il rilascio in forma stabile è previsto a dicembre 2026) e che non vede più tra i protagonisti i Pixel 6, dovrebbe portarci a scoprire tante nuove funzionalità che non fanno parte del primo aggiornamento trimestrale che è stato appena rilasciato in forma.

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Android 17 QPR2: sui Pixel arriva la Beta 5

Google si sta già da un mese e mezzo occupando del secondo ciclo di sviluppo trimestrale per quella che da metà giugno è diventata la più recente versione di Android.

A poco meno di tre settimane dalla precedente Beta 4, il colosso di Mountain View ha rilasciato, agli utenti Pixel registrati al programma beta di Android, la nuova Beta 5 di Android 17 QPR2, quinto passo di un percorso di sviluppo che culminerà con il rilascio in forma stabile del nuovo aggiornamento trimestrale, atteso a dicembre 2026.

Durante questo ciclo di sviluppo, gli utenti in possesso di uno smartphone Pixel compatibile potranno toccare con mano tutte le novità che costituiranno il quarto (e ultimo) Pixel Drop del 2026, nonché il secondo aggiornamento delle funzionalità di Android 17.

Le nuove build in anteprima distribuite da Big G a seconda del dispositivo sono la CP41.260828.005.A6 e la CP41.260828.004.A8: la Beta 5 ha un peso di 659 MB su Google Pixel 9 Pro XL (provenendo dalla precedente Beta 4 di Android 17 QPR2), mentre le patch di sicurezza rimangono quelle aggiornate ad agosto 2026 (che sono state rilasciate sul canale stabile lo scorso 4 agosto su base Android 17).

Le note di rilascio della Beta 5

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano la quarta versione in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio che ha finalmente raggiunto la stabilità della piattaforma. Sono inoltre tantissimi i bug risolti, a detta del team di sviluppo.

Ciao utenti beta, oggi vi inviamo la build CP41.260828.005.A6 per Pixel 6a, Pixel 7/Pro/7a, Pixel Fold e Pixel Tablet e la CP41.260828.004.A8 per tutti gli altri dispositivi come Beta 5 di Android 17 QPR2. Principali problemi risolti: Modificando il tipo di dispositivo Bluetooth nelle impostazioni, l’icona corrispondente non si aggiorna visivamente.

Un problema di stabilità del sistema che causava riavvii imprevisti del dispositivo durante lo scorrimento continuo dell’interfaccia utente in applicazioni con un elevato contenuto multimediale.

La pressione dei pulsanti hardware del volume durante la riproduzione di contenuti multimediali impediva la visualizzazione dell’interfaccia utente del cursore del volume di sistema.

Risolto un problema di rendering del testo che causava la comparsa di evidenziazioni di sfondo impreviste durante la digitazione nei campi di ricerca, e risolto un problema di routing di navigazione che impediva lo sblocco corretto dello Spazio privato.

La modalità HDR avanzata è rimasta attiva nonostante fosse stata disattivata nelle impostazioni utente.

L’avvio di Google Wallet tramite la scorciatoia del pulsante di accensione ha causato il blocco del touchscreen.

La fotocamera si blocca durante l’elaborazione delle panoramiche.

L’audio Bluetooth presenta rumore e distorsione dopo aver completato o risposto a una chiamata.

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Quali Pixel supportano Android 17 QPR2?

La lista di smartphone e tablet Google Pixel supportati, ovvero quelli che riceveranno questo aggiornamento in forma stabile a dicembre 2026, ha subito modifiche rispetto a quella dei dispositivi che riceveranno Android 17 QPR1.

Come da programma, infatti, Google Pixel 6 (Oriole) e Google Pixel 6 Pro (Raven), i primi due Pixel dell’era Tensor che sono stati lanciati nel 2021 (e il cui supporto software era stato esteso fino a ottobre 2026) saluteranno la compagnia.

Di seguito invece riportiamo la lista completa dei Pixel compatibili con Android 17 QPR2 ai quali si sono appena aggiunti i Pixel 11, annunciati un paio di settimane fa dal colosso di Mountain View:

Come installare la Beta 5 di Android 17 QPR2

Per registrare il proprio smartphone in modo da potere ricevere la Beta 5 di Android 17 QPR2, basterà raggiungere la pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link), individuare la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma.

In questo modo, lo smartphone registrato riceverà la Beta 5 di Android 17 QPR2 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA, installabile attraverso il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”. Coloro che già eseguono la precedente Beta 4, riceveranno la nuova Beta 5 di Android 17 QPR2 come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Cosa fare per abbandonare il programma beta

Nel caso in cui installiate la Beta 5 e e decidiate solo dopo di abbandonare il programma beta, andrete incontro alla perdita di tutti i dati sul vostro dispositivo (come previsto dalle linee guida del programma Android Beta), perché lo smartphone scaricherà e installerà un pacchetto di “downgrade” via OTA che riporta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

La prima finestra utile per l’abbandono del programma, a questo punto, dovrebbe cadere a novembre 2026, subito prima del rilascio in forma stabile di Android 17 QPR2 e dell’avvio del ciclo di sviluppo che ci porterà alla terza e ultima versione trimestrale di Android 17 (attesa poi a marzo 2027).