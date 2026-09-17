Samsung ha iniziato a distribuire nuovi aggiornamenti software su alcuni smartphone della gamma Galaxy: sono coinvolti alcuni modelli di fascia media e medio-bassa non più recentissimi, alcuni modelli più recenti di fascia media, come Galaxy A57, e un modello di fascia alta, ovvero Galaxy S26 FE

Gli aggiornamenti in questione portano sui dispositivi coinvolti le patch di sicurezza di settembre 2026 (o in alcuni casi quelle di agosto 2026 nonostante siamo ormai a metà settembre). Vi anticipiamo che, come spesso accade, gli aggiornamenti di cui parleremo sono per il momento disponibili solo in Corea del Sud o comunque al di fuori dell’Europa. In attesa del rilascio dalle nostre parti, andiamo comunque a scoprire tutti i dettagli.

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Patch di settembre per Samsung Galaxy S26 FE, A57, A56 e A55

Samsung sta distribuendo l’aggiornamento con le patch di sicurezza di settembre 2026 su altri quattro dispositivi. Come abbiamo avuto modo di vedere dal bollettino di questo mese pubblicato dal colosso sudcoreano, queste patch vanno a correggere un gran numero di vulnerabilità.

Da un lato vengono corrette 58 CVE, che riguardano il sistema operativo Android in generale (18 delle quali sono classificate come di livello critico). Dall’altro lato vengono implementati 32 miglioramenti di sicurezza SVE, che toccano più da vicino i dispositivi targati Samsung.

Di seguito riportiamo l’elenco dei dispositivi che stanno ricevendo l’aggiornamento con tanto di build e mercato in cui è in distribuzione l’aggiornamento stesso:

A netto dell’aggiornamento per Galaxy A57 5G che è già in distribuzione anche in Europa, gli aggiornamenti disponibili per il momento solo in Corea del Sud dovrebbero raggiungere le unità italiane (con build simili) nei prossimi giorni.

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Patch di agosto per Samsung Galaxy A33, F14 e M14

Anche altri tre dispositivi stanno ricevendo un nuovo aggiornamento ma, nel loro caso, serve a implementare le meno recenti patch di agosto 2026, quelle che risolvono 39 CVE e 18 SVE sui dispositivi.

Di seguito riportiamo l’elenco dei dispositivi che stanno ricevendo l’aggiornamento con tanto di build e mercato in cui è in distribuzione l’aggiornamento stesso:

Samsung Galaxy A33 5G – build A336EDXSKGZH2 – in distribuzione in India.

– in distribuzione in India. Samsung Galaxy F14 – build E146BXXUDDZG7 – in distribuzione in India.

– in distribuzione in India. Samsung Galaxy M14 – build M146BXXUEDZG7 – in distribuzione in Est Europa.

Dei tre smartphone sopra-citati, solo Galaxy A33 5G è stato venduto ufficialmente in Italia: di conseguenza, gli utenti italiani in possesso di questo dispositivo (che ha raggiunto la fine del supporto con Android 16 e riceverà nuovi aggiornamenti fino alla primavera del 2027) dovrebbero ricevere le patch di agosto 2026 nei prossimi giorni.

Come aggiornare gli smartphone Samsung

Arrivati alla fine, rivediamo insieme la procedura per verificare la presenza di aggiornamenti (e procedere con gli stessi) su Samsung Galaxy S26 FE e su tutti gli altri smartphone della gamma Galaxy di cui abbiamo parlato.

Per verificare la presenza di un aggiornamento è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“; in alternativa potete collegare lo smartphone (o il tablet) al PC e utilizzare Smart Switch.

Come anticipato, la totalità degli aggiornamenti discussi è attualmente in fase di rollout sulle unità vendute in Corea del Sud: gli stessi aggiornamenti dovrebbero essere estesi alle unità europee nei prossimi giorni. Terremo sott’occhio la situazione e vi aggiorneremo nel momento in cui gli aggiornamenti saranno distribuiti anche in Italia.