Molti fan della community di Samsung hanno finalmente trovato pace, l’azienda ha infatti posto la parola fine sulla snervante attesa della nuova interfaccia proprietaria, rendendo disponibile la prima versione Beta della One UI 7.0 e, in seguito, anche la Beta 2. Il Bel Paese purtroppo non è tra i fortunati a poter beneficiare dell’aggiornamento in questione ma, il bello di Android è che c’è sempre modo di aggirare gli ostacoli; se foste interessati a provare con mano la nuova versione della One UI date un’occhiata alla nostra guida per procedere con un’installazione manuale.

Per quanto la versione Beta della nuova interfaccia Samsung sia attualmente disponibile solo per i dispositivi della serie Galaxy S24 (e pare che ci sarà da attendere ancora per tutti gli altri), abbiamo già avuto modo di dare uno sguardo alle novità della One UI 7.0, in parte con un confronto prendendo ad esempio la “vecchia versione”, in parte dando uno sguardo decisamente più approfondito.

Oggi ci concentriamo su due novità della One UI 7.0, una che riguarda una funzionalità che abbiamo già conosciuto e che potrebbe ricevere delle gradite sorprese nel prossimo futuro, mentre la seconda riguarda una funzionalità che forse non tutti utilizzano con il loro smartphone, ma che può sempre fare comodo.

La Now Bar della One UI 7 potrebbe permettere di interagire con Gemini Live

La prima, possibile novità di cui parliamo oggi riguarda la Now Bar, un elemento della One UI 7.0 completamente nuovo che mostra le attività in corso sul telefono e appare anche nella schermata di blocco; al momento la novità è compatibile con un ristretto numero di applicazioni di sistema e alcune di Google (per esempio Maps).

Tuttavia, l’azienda potrebbe avere in serbo qualcosa in più per il futuro della Now Bar: lo strumento in questione è già compatibile con Bixby ma, considerando la sinergia tra Google e Samsung in diversi frangenti, potrebbe essere in lavorazione un’integrazione con Google Gemini.

Il chatbot IA del colosso di Mountain View è uno degli strumenti che negli ultimi tempi riceve più attenzioni da parte dell’azienda, per esempio abbiamo visto la possibile introduzione di una nuova API che potrebbe permettere alle applicazioni di interagire direttamente con Gemini, la presentazione della nuova versione 2.0 del modello di intelligenza artificiale, una nuova funzione per organizzare e comprendere i contenuti di Google Drive, ma abbiamo anche visto come il comando di attivazione Ehi Gemini potrebbe essere presto realtà, o ancora come gli utenti Gemini Advanced possano provare un nuovo modello più potente ma limitato.

Non è solo il rapporto tra le due realtà aziendali o lo strenuo lavoro di sviluppo dietro Gemini a far pensare ad una futura integrazione nella One UI, i colleghi di androidauthority infatti hanno individuato alcune tracce nel codice della versione 15.52.37.sa.arm64 dell’app Google che fanno riferimento non solo alla Now Bar stessa, ma anche ad alcuni lavori recenti che riguardano Gemini Live.

Alla luce di tutto ciò, è lecito presumere che nel prossimo futuro la Now Bar della One UI 7.0 possa vantare il supporto a Google Gemini; al momento tuttavia non ci sono ulteriori informazioni e sarà dunque necessario attendere per saperne di più.

La nuova interfaccia di Samsung supporta velocità Ethernet più elevate

Abbiamo visto in apertura come ci sia già stato modo di vedere alcune delle novità introdotte da Samsung con la nuova One UI 7.0, tuttavia i brand non sempre si premurano di dettagliare con esattezza tutte le modifiche che vengono introdotte nei loro prodotti o servizi.

Questo è esattamente il caso di una nuova scoperta effettuata e condivisa da un utente su Reddit: secondo quanto riportato sembra che Samsung abbia aumentato le velocità Ethernet da 1 Gbps a 2,5 Gbps sul Galaxy S24 con l’aggiornamento beta One UI 7.0.

L’utente ha utilizzato un adattatore SABRENT USB C to 2.5 Gbps Ethernet LAN, potendo al contempo operare un confronto prestazionale con un altro Galaxy S24 fermo alla One UI 6.1 che, a differenza del dispositivo equipaggiato con la One UI 7.0, o riduce la velocità con lo stesso adattatore Ethernet o non funziona affatto.

Non si tratta sicuramente di una funzionalità utilizzata dalla maggior parte degli utenti, ma può comunque risultare utile in alcuni contesti, pensate a chi per esempio vuole utilizzare il proprio dispositivo beneficiando della modalità desktop proprietaria dell’azienda, grazie a questa novità potrà sfruttare una connessione cablata con velocità superiori rispetto a prima.