Chi acquista un dispositivo targato Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con costanza, oltre che in applicazioni e funzionalità esclusive.

In queste settimane gli sviluppatori di Samsung sono alle prese con l’ottimizzazione di One UI 7.0, la nuova versione dell’interfaccia utente personalizzata del colosso coreano basata su Android 15.

Un video ci mostra come cambia l’interfaccia con One UI 7.0

Con One UI 7.0 sono attese non soltanto novità dal punto di vista delle funzionalità ma anche importanti modifiche grafiche dell’interfaccia, con le quali Samsung mira ad offrire agli utenti una soluzione ancora più accattivante e moderna.

Tra le novità principali di One UI 7.0 rispetto a One UI 6.1.1 vi sono una completa revisione delle aree di notifica e delle impostazioni rapide, l’utilizzo di nuovi pacchetti di font e icone, il rinnovamento dell’interfaccia dell’app fotocamera e modifiche per i widget, l’app drawer e la schermata di blocco.

Il seguente video mette a confronto la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung con quella attualmente disponibile, mettendo in risalto le principali differenze:

In sostanza, con One UI 7.0 non ci troviamo di fronte ad una rivoluzione ma ad una sorta di evoluzione dell’interfaccia di Samsung, tendente probabilmente a non confondere gli utenti ma a “coccolarli” con un’esperienza un po’ più piacevole.

Ricordiamo che nelle scorse ore il colosso coreano ha avviato il programma beta di One UI 7.0, che purtroppo non è disponibile per gli utenti italiani, che dovranno attendere il rilascio della versione finale della nuova interfaccia, in programma per le prime settimane del 2025.