Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con grande costanza e funzionalità esclusive.

L’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Samsung Galaxy S21 FE, smartphone che alcuni mesi fa è apparso con Android 15 nel database di un test benchmark e che, a quanto pare, sarà il secondo modello della gamma Fan Edition a poter contare su One UI 7.

Samsung Galaxy S21 FE assaggia One UI 7

Ad occuparsi di tale smartphone nelle scorse ore è stato il popolare leaker Tarun Vats, che su X ha reso noto che nei server interni del colosso coreano è stata pubblicata la relativa versione di test di One UI 7.

La build di One UI 7 per Samsung Galaxy S21 FE porta il software alla versione G990B2XXUAHXL6 / G990B2OXMAHXL6 / G990B2XXUAHXL6.

C’è da precisare che l’avvio dei test interni rappresenta uno step normale nella fase di sviluppo ed ottimizzazione dell’aggiornamento che porterà One UI 7 e Android 15 su questo smartphone ma l’attesa perché venga effettivamente rilasciato a livello globale è destinata a protrarsi per diverse settimane.

Il colosso coreano, infatti, ha già reso noto che One UI 7 farà il suo esordio ufficiale alla fine del prossimo mese a bordo della serie Samsung Galaxy S25 e soltanto dopo la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda verrà implementata per i vari dispositivi di Samsung meno recenti.

Probabilmente Samsung Galaxy S21 FE riceverà One UI 7 insieme agli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 e ciò potrebbe avvenire un paio di settimane dopo i modelli delle generazioni successive.