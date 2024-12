Google ha aggiornato Gemini in Google Drive con una nuova funzionalità che permette di indirizzare su specifiche cartelle le proprie interazioni con l’intelligenza artificiale. È dunque ora possibile domandare riepiloghi del contenuto di una cartella, individuare file particolari al loro interno o analizzare il tema generale di cui si occupano i documenti contenuti nella stessa.

Il miglioramento espande pertanto le funzionalità già esistenti in Gemini per Google Drive, che permettevano agli utenti di riassumere singoli documenti, estrarre concetti chiave dagli stessi o, ancora, interagire con i PDF. Ora, aggiungendo il supporto a livello di cartella, Google rende Gemini uno strumento ancora più potente per organizzare e comprendere i contenuti di Google Drive, incrementando il valore aggiunto della propria soluzione di AI.

Gli esempi su come usare tale funzionalità non mancano. Se si ha una cartella piena di documenti di ricerca per un progetto, invece di rivedere manualmente ogni file si può domandare a Gemini di riassumere il contenuto della cartella, fornendo una panoramica dei risultati e dei temi chiave. Oppure, si pensi alla necessità di trovare un file specifico di cui però si ignora il nome esatto: Gemini può trovarlo in base a parole chiave o altre istruzioni, come le descrizioni dei contenuti.

Come usare la nuova funzione di Gemini per Google Drive

Utilizzare la nuova funzione di Gemini per Google Drive è molto semplice. Basta infatti menzionare il nome della cartella nella propria query usando il simbolo @.

Per esempio, se si ha intenzione di domandare a Gemini una sintesi dei file di una specifica cartella o di individuarne il contenuto, lo si potrà fare con query come “Sintetizza i file della cartella @” oppure “Qual è il tema del contenuto della cartella @”. In ogni caso, in pochi secondi Gemini riuscirà a elaborare le informazioni all’interno della cartella indicata e fornire le risposte di cui l’utente ha bisogno.

Evidentemente, l’aggiornamento è particolarmente utile per tutti quegli utenti che hanno a che fare con grandi volumi di documenti in Google Drive, poiché semplifica e accelera il processo di ricerca e analisi delle informazioni. Per il momento, però, non è ancora possibile sfruttare tale funzionalità per file che non siano documenti di testo, PDF, fogli di calcolo e presentazioni.

L’aggiornamento è in fase di graduale rilascio per i clienti di Google Workspace con i componenti aggiuntivi di Gemini, come Business, Enterprise, Education ed Education Premium, nonché ai membri di Google One AI Premium. Non è invece disponibile, almeno al momento, per gli account personali.