Oltre agli smartphone della gamma Pixel 11 e allo smartwatch Pixel Watch 5, Google ha presentato il nuovo Google Pixel Tag, dispositivo che amplia ulteriormente l’ecosistema Pixel andando oltre a smartphone, smartwatch e cuffie.

Il primo localizzatore Bluetooth del colosso di Mountain View è ovviamente compatibile con la rete Find Hub e punta a configurarsi come la risposta Made by Google all’AirTag di Apple. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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La famiglia Pixel si allarga con Google Pixel Tag

Come anticipato in apertura, Google ha appena presentato Google Pixel Tag, dispositivo che “allarga” la famiglia Pixel con una nuova categoria di prodotto, quella dei localizzatori Bluetooth.

Alla stregua di AirTag, che funziona esclusivamente con la rete proprietaria Dov’è, Pixel Tag funziona esclusivamente sulla rete Find Hub (messa a punto direttamente da Google) ed è compatibile con tutti i dispositivi dotati almeno di Android 9, pur promettendo di dare il meglio di sé con dispositivi che eseguono almeno Android 16 e supportano Bluetooth 6.0 e UWB (per la localizzazione di precisione, stile a 50 metri di distanza).

Dal punto di vista estetico, Pixel Tag è un dispositivo piuttosto minimal ed elegante che presenta la forma di una saponetta, realizzata in policarbonato e metallo (alluminio). Nella parte posteriore troviamo il logo della Big G (al centro) e un piccolo foro che ospita lo speaker di sistema.

La robustezza è garantita dalla certificazione IP67 che lo rende resistente a polvere, schizzi d’acqua e immersioni in acqua dolce fino a un metro di profondità per massimo 30 minuti, mentre l’autonomia dichiarata è superiore a un anno, grazie alla batteria CR2032 sostituibile.

Si tratta comunque di un dispositivo super portatile, compatto e leggero: esso può essere inserito all’interno di un bumper per essere agganciato a un portachiavi o, in alternativa, può essere infilato praticamente in tutto ciò che vogliamo tracciare.

Specifiche tecniche di questo localizzatore Bluetooth

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di Google Pixel Tag.

Dimensioni: 46,1 x 28 x 5,4 mm

x x Peso: 8,8 grammi (senza batteria) o 11,8 grammi (con batteria)

(senza batteria) o (con batteria) Materiali: policarbonato e alluminio

e Certificazione: IP67 (schizzi d’acqua, immersioni alla profondità di un metro per massimo 30 minuti, polvere)

(schizzi d’acqua, immersioni alla profondità di un metro per massimo 30 minuti, polvere) Speaker: integrato

Connettività: Bluetooth 6.0 e UWB (Ultra Wideband)

e (Ultra Wideband) Sensori: Accelerometro

Batteria: sostituibile (tipo CR2032)

(tipo CR2032) Compatibilità: Find Hub di Google su smartphone e tablet Android che eseguono Android 9 e versioni successive

Immagini di questo localizzatore Bluetooth

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Disponibilità e prezzo di Google Pixel Tag

Google Pixel Tag è ufficiale da oggi ma sarà disponibile a partire dall’11 novembre nella sola colorazione Grigio nebbia. Negli Stati Uniti verrà proposto a 29 dollari nella confezione singola e a 99 dollari nella confezione da quattro dispositivi.

Non è ancora chiaro se Google abbia o meno intenzione di portare il dispositivo dalle nostre parti ma in questa eventualità, qualora i prezzi venissero tradotti “alla lettera”, un localizzatore completo a 29 euro (o 99 euro in confezione da quattro) potrebbe senza dubbio scuotere il mercato.