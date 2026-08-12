Google ha annunciato, in occasione dell’evento Made by Google, un ampliamento piuttosto importante delle app e dei servizi che si possono collegare a Gemini, il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere Gemini uno strumento capace di seguire l’utente lungo tutto l’arco della giornata, dalla pianificazione delle attività alla gestione delle commissioni pratiche, passando per la creatività e l’intrattenimento. E non è un caso che una novità di questa importanza sia stata illustrata proprio da Mai Lowe, responsabile di prodotto del gruppo Gemini App, che ha spiegato come l’integrazione di queste piattaforme permetta di svolgere più compiti senza dover uscire dall’app.

Ma che cosa cambia?

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Produttività e creatività al centro del lavoro quotidiano

Per prima cosa, stando a quanto riportato da Google, il rollout delle nuove connessioni non sarà immediato ma avverrà in modo progressivo nelle prossime settimane. Gli utenti potranno attivare, a seconda delle proprie esigenze, i servizi che preferiscono tra quelli resi disponibili, così da personalizzare l’esperienza d’uso di Gemini in base alle proprie abitudini quotidiane. Le nuove integrazioni sono state suddivise in quattro grandi categorie tematiche, ciascuna pensata per rispondere a un bisogno specifico degli utenti.

La prima area riguarda gli strumenti dedicati alla produttività e alla creatività. Grazie al collegamento con Granola e Otter.ai, sarà possibile utilizzare Gemini per ottenere riassunti automatici delle riunioni, un’operazione che può far risparmiare tempo prezioso a chi lavora costantemente tra call e meeting. A questo si aggiunge l’integrazione con Wix, che consentirà agli utenti di intervenire direttamente sulla modifica dei propri siti web attraverso l’assistente, semplificando un processo che normalmente richiederebbe l’accesso diretto alla piattaforma.

Tempo libero, esperienze locali e intrattenimento

Un secondo blocco di funzionalità si concentra sul tempo libero e sulla dimensione locale. Attraverso Gemini sarà possibile prenotare esperienze nella propria città grazie a Fever e GetYourGuide, noleggiare un’automobile tramite Localiza, riservare un tavolo al ristorante con OpenTable, disponibile per il momento nel Regno Unito, oppure cercare biglietti per eventi e concerti con Ticketmaster.

La musica entra a far parte di Gemini

Anche il mondo della musica trova spazio tra le novità. Gli utenti potranno infatti collegare Gemini a iHeartRadio e Pandora, due tra i servizi di streaming musicale più diffusi, per scoprire nuove stazioni radiofoniche o riascoltare le proprie playlist preferite direttamente attraverso l’assistente, senza dover aprire applicazioni separate per gestire l’ascolto.

Casa, salute e vita quotidiana

L’ultima categoria annunciata riguarda la sfera della casa, della salute e dello stile di vita. Con Angi e Thumbtack sarà possibile individuare professionisti qualificati per lavori domestici, dagli idraulici agli elettricisti, mentre grazie a Zocdoc gli utenti potranno prenotare visite mediche direttamente tramite Gemini.