Coloro che hanno un piano Google One AI Premium e che possono quindi usufruire di Gemini Advanced stanno ricevendo in questi giorni diverse novità. Dopo aver introdotto Gemini 2.0 Flash in versione sperimentale sia su web che su mobile, ora Google ha rilasciato un nuovo modello 2.0: Gemini-Exp-1206.

Vantaggi e limitazioni di Gemini-Exp-1206

Com’è facile immaginare, il nuovo modello Gemini-Exp-1206 assicura prestazioni nettamente superiori rispetto a tutti gli altri modelli AI di Google. Gemini-Exp-1206 ha come peculiarità quella di offrire un’efficienza maggiore sulle attività complesse come quelle matematiche, di codifica e di ragionamento. Come precisato più nel dettaglio da Google, Gemini-Exp-1206 è stato sviluppato per semplificare la gestione di compiti complessi. Che si tratti di affrontare sfide avanzate di codifica, risolvere problemi matematici legati a progetti scolastici o personali o elaborare piani aziendali personalizzati con istruzioni dettagliate e articolate, questo modello si dimostra un valido strumento per ottimizzare le attività più impegnative.

Il nuovo modello sperimentale è accessibile nel menu a discesa dell’interfaccia di Gemini, sia nella versione desktop che in quella mobile.

Come per altri modelli in anteprima, Gemini-Exp-1206 potrebbe non funzionare in maniera perfetta, non ha accesso alle informazioni in tempo reale e non è compatibile con alcune funzionalità incluse nelle versioni standard dell’intelligenza artificiale di Google.

A questo proposito è utile spiegare che i modelli sperimentali disponibili in anteprima vengono rilasciati da Google per metterli a disposizione degli sviluppatori, raccogliere feedback e mostrare pubblicamente come procede l’innovazione all’interno del colosso di Mountain View. L’API Gemini ha previsto nell’ultimo mese il lancio di diversi modelli sperimentali: learnlm-1.5-pro-experimental (uscito il 19 novembre), Gemini-Exp-1114 (uscito il 14 novembre), Gemini-Exp-1121 (uscito il 21 novembre), ai quali si aggiunge ora Gemini-Exp-1206. I modelli sperimentali di Gemini affiancano quelli base che attualmente sono Gemini 1.5, Gemini 1.5 Flash-8B e Gemini 1.5 Pro.