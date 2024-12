Ora che le prime due versioni beta di One UI 7 sono state rilasciate, è possibile farsi un’idea più precisa su cosa è lecito attendersi dalla nuova interfaccia personalizzata di Samsung nel momento in cui sarà disponibile la versione finale.

Nelle scorse ore ulteriori dettagli sui programmi del colosso coreano sono stati svelati dal leaker FamilyTaes, che su X ha reso noto che per la serie Samsung Galaxy S24 la terza versione beta dovrebbe essere rilasciata nel periodo compreso tra il 30 dicembre e il 6 gennaio. Successivamente dovrebbero essere rilasciate altre 2 o 3 versioni beta prima di quella definitiva.

Per quanto riguarda le serie Samsung Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21 e Galaxy A, invece, il colosso coreano pare non abbia in programma il rilascio di alcuna beta.

Tutti i dettagli sull’aggiornamento ufficiale dovrebbero essere svelati durante l’evento di presentazione della serie Samsung Galaxy S25.

Altre due novità di One UI 7

Tra le novità di One UI 7 vi è anche lo spostamento dell’opzione Super HDR (che si trova ora nel menu delle Impostazioni, all’interno della sezione dedicata alle funzionalità avanzate), che sistema automaticamente lo schermo per visualizzare l’intera gamma di colori e contrasto nelle foto scattate con dispositivi Galaxy.

Questa opzione permette anche di disattivare il supporto HDR, che per esempio di notte potrebbe rivelarsi fastidioso, in quanto rende lo schermo particolarmente luminoso per mostrare meglio le immagini.

Se in precedenza questa funzionalità era relegata all’app Galleria, con One UI 7 viene estesa a tutta l’interfaccia, come mostrato dal seguente video:

Di questa novità si avvantaggeranno anche applicazioni di terze parti, come ad sempio Instagram e Threads.

Ed ancora, tra le novità di One UI 7 vi è anche un miglioramento delle funzionalità studiate dal colosso coreano per garantire agli utenti la “continuità” tra i vari dispositivi che fanno parte del suo ecosistema.

In particolare, One UI 7 introduce la continuità della fotocamera, ossia una funzionalità progettata per semplificare i flussi di lavoro tra dispositivi della gamma Galaxy: grazie ad essa sarà possibile scattare una foto o scansionare un documento sullo smartphone e continuare a lavorare su tale contenuto su un altro dispositivo Galaxy.

Questa integrazione sarà disponibile all’interno di Samsung Internet e dell’app Samsung Notes e funzionerà soltanto se i dispositivi hanno effettuato l’accesso allo stesso account Samsung, sono nel raggio di azione Bluetooth e sono connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Al momento tale funzione è attiva soltanto su Samsung Galaxy S24 con One UI 7 Beta 2 ma nelle prossime settimane dovrebbe essere abilitata anche su altri device del colosso coreano, come ad esempio Samsung Galaxy Book 5 Pro 360.