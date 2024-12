Le ultime indiscrezioni sulla diffusione della One UI 7 Beta non faranno felici i possessori di smartphone Samsung che non appartengono alla famiglia Samsung Galaxy S24. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il colosso coreano ha deciso di adottare un approccio decisamente più cauto e conservativo rispetto al passato per il rilascio della sua nuova interfaccia basata su Android 15.

One UI 7 Beta: Samsung rallenta i tempi, niente test per altri dispositivi nel 2024

La situazione appare significativamente diversa rispetto allo scorso anno, quando a questo punto del calendario la One UI 6 era già stata distribuita in versione stabile su una nutrita schiera di dispositivi: parliamo di oltre 20 modelli differenti. Quest’anno invece, nonostante il programma beta sia stato avviato a inizio dicembre, i test sono ancora confinati esclusivamente alla serie Galaxy S24.

Ma cosa sta succedendo in casa Samsung? Gli sviluppatori stanno dedicando particolare attenzione a questa release, che promette di essere una delle più ambiziose degli ultimi anni in termini di rinnovamento dell’interfaccia utente. Un lavoro certosino che richiede tempistiche più dilatate del previsto, come dimostrano i soli due aggiornamenti beta rilasciati finora per i Galaxy S24.

A confermare questa strategia conservativa ci sono anche le recenti mosse dell’azienda: dispositivi premium come i Samsung Galaxy S23 e il Galaxy Z Fold 6 continuano a ricevere i classici update mensili di sicurezza, senza alcun accenno all’arrivo della One UI 7. Un segnale inequivocabile che Samsung preferisce non affrettare i tempi.

Inizialmente il supporto clienti Samsung aveva ventilato la possibilità di altri due aggiornamenti beta entro fine 2024, ma le festività natalizie potrebbero ulteriormente rallentare questa roadmap già di per sé prudente. Chi sperava quindi di poter provare la One UI 7 sul proprio dispositivo non-S24 nelle prossime settimane dovrà necessariamente rivedere le proprie aspettative.

La pazienza sarà d’obbligo: bisognerà attendere il 2025 per vedere la nuova interfaccia espandersi ad altri modelli della gamma Galaxy. Nel frattempo, gli utenti più curiosi potranno consolarsi esplorando le numerose novità di One UI 7 attraverso i video dimostrativi che stanno iniziando a popolare YouTube e i social network (trovate il nostro video qui sotto).

Il colosso coreano, infatti, ha già reso noto che One UI 7 farà il suo esordio ufficiale alla fine del prossimo mese a bordo della serie Samsung Galaxy S25 e soltanto dopo la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda verrà implementata per i vari dispositivi di Samsung meno recenti.

Viene da chiedersi se questa cautela estrema non nasconda la volontà di Samsung di garantire un’esperienza davvero ottimizzata sin dal lancio, evitando i problemi di gioventù che spesso affliggono i major update. Solo il tempo ci dirà se questa strategia si rivelerà vincente.