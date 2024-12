Dopo mesi di anticipazioni, indiscrezioni e rumor, Samsung lancia ufficialmente la One UI 7 beta con Android 15. Come prevedibile si parte da Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra: andiamo a scoprire insieme quali sono le novità a disposizione e chi può procedere con l’installazione attraverso il programma di test.

Samsung lancia ufficialmente la One UI 7 beta con Android 15: le novità

La One UI 7 beta è disponibile da oggi sulla serie Galaxy S24 (S24 FE escluso) in Germania, Stati Uniti e Corea del Sud, ma nelle prossime ore o giorni si aggiungeranno Regno Unito, Polonia e India. Anche questa volta viene esclusa l’Italia, ma del resto non ci speravamo più di tanto.

L’aggiornamento porta con sé funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, controlli semplificati e un’anticipazione dei futuri ecosistemi di AI. Rappresenta un’evoluzione significativa grazie all’integrazione dei principali agenti AI e delle funzionalità multimodali in diverse parti dell’interfaccia, e punta a creare una piattaforma AI nella quale le interazioni risultino naturali e intuitive.

Novità Galaxy AI

La One UI 7 introduce importanti aggiornamenti per le funzioni Galaxy AI, inclusi strumenti avanzati di supporto alla scrittura. Questi ultimi risultano integrati nel sistema operativo e consentono agli utenti di migliorare la produttività nelle situazioni in cui è possibile selezionare del testo, senza dover passare da un’app all’altra: la funzione amplia gli strumenti di supporto già disponibili sui dispositivi Galaxy, e offre opzioni basate sull’intelligenza artificiale per riassumere contenuti, controllare l’ortografia e la grammatica e formattare in modo automatico e rapido gli appunti attraverso pratici elenchi puntati.

Le funzioni di chiamata migliorano ulteriormente con la trascrizione delle chiamate con supporto a più di 20 lingue (compreso naturalmente l’italiano). Quando la registrazione delle chiamate è attiva, le chiamate vengono trascritte automaticamente per rendere possibile una successiva consultazione, eliminando la necessità di prendere appunti manualmente mentre si stanno svolgendo altre attività.

Nuovo design, schermata di blocco e personalizzazione

Come abbiamo iniziato a scoprire con le anticipazioni di questi mesi, la One UI 7 porta con sé anche diversi rinnovamenti nel design e nell’interfaccia utente. Il look è stato completamente rinnovato ed è basato su un sistema di notifiche che amplia la comunicazione, accessibile direttamente dalla schermata di blocco. Le novità includono la Now Bar, che evidenzia le attività rilevanti e le funzioni come Interprete, Musica, Registrazione vocale, cronometro e tanto altro: riduce al minimo la necessità di sbloccare lo smartphone e permette di interagire e visualizzare le informazioni più importanti a colpo d’occhio. Samsung specifica che la schermata di blocco è “destinata a evolversi ulteriormente con funzionalità sempre più intelligenti“.

La One UI 7 punta a ridurre il sovraccarico visivo e a offrire un’esperienza più piacevole, pensata per entrare in sintonia con gli utenti e per un’interazione ancora più intuitiva con le funzioni di intelligenza artificiale. Abbiamo una schermata iniziale semplificata, widget ridisegnati, la schermata di blocco rinnovata e non solo: tutto opera in sinergia per garantire un controllo dettagliato su ogni attività e una personalizzazione intuitiva e fluida.

Le notifiche e i quick settings sono stati separati, anche se in base a quanto sappiamo questa impostazione risulta facoltativa. Si può accedere alle prime scorrendo verso il basso in qualsiasi punto della schermata home o scorrendo verso il basso dalla parte superiore dello schermo: le notifiche risultano ora più grandi e a forma di pillola; scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra si può invece aprire il pannello rapido dei quick settings, che ospita i vari toggle e i controlli rapidi, inclusi il volume (l’ordine è completamente personalizzabile). Si può anche passare da notifiche a quick settings (e viceversa) effettuando swipe laterali.

Un’altra novità gradita riguarda l’app drawer: con la One UI 7 è possibile effettuare uno scorrimento verticale delle applicazioni.

Novità per la Fotocamera

Cambiamenti anche per quanto riguarda l’app Fotocamera di Samsung. L’interfaccia riprogettata offre un controllo più comodo delle impostazioni avanzate: i pulsanti, i controlli e le modalità sono stati riorganizzati per semplificare la ricerca delle funzioni desiderate, al contempo offrendo un’anteprima più chiara delle foto che stiamo scattando o del video che stiamo registrando.

Per le modalità Pro e Pro Video è stato semplificato il layout delle impostazioni manuali, così che l’utente possa focalizzarsi più facilmente sull’immagine o il video; durante la registrazione è anche disponibile un nuovo controllo dello zoom, che permette di gestire la velocità dello zoom stesso per transizioni ancora più fluide.

Queste erano solo alcune delle novità sottolineate da Samsung con il lancio ufficiale della One UI 7 beta basata su Android 15: siamo sicuri che nelle prossime ore e giorni avremo modo di approfondire e di scoprire più da vicino la nuova release del produttore.

Come aderire al programma beta della One UI 7

Come già anticipato, il programma beta della One UI 7 di Samsung non è accessibile in Italia, ma solo in alcuni Paesi selezionati (Germania, Stati Uniti, Corea del Sud, Regno Unito, Polonia e India). Se ci seguite da uno dei Paesi citati, sappiate che per aderire potete installare l’app Samsung Members (se già non lo avevate fatto) e premere sull’apposito banner.

In Italia dovremo aspettare l’arrivo della versione stabile: Samsung parla di un debutto nel primo trimestre 2025 a partire dalla prossima serie di smartphone della serie Galaxy S (“dotati di funzionalità AI aggiuntive“), ossia Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. I nuovi flagship sono attesi per il mese di gennaio 2025, secondo i rumor, e l’aggiornamento per la serie Galaxy S24 potrebbe arrivare a qualche giorno di distanza: tutto dipenderà da come procederà il programma beta. In seguito l’update sarà ovviamente distribuito a tanti altri dispositivi del produttore.

Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sul programma di test di Samsung e sulle novità della One UI 7.