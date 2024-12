La frase Ehi Google è probabilmente una delle più popolari in ambito tecnologico, in quanto è stata scelta dal colosso di Mountain View per attivare Google Assistant e da anni viene utilizzata su smartphone, tablet, smart speaker e altri device.

Anche con l’introduzione di Google Gemini, l’assistente virtuale dell’azienda basato sull’intelligenza artificiale, la frase di attivazione Ehi Google è stata mantenuta ma ciò a breve potrebbe cambiare.

Gemini potrebbe prendere il posto di Google Assistant

Il colosso di Mountain View negli utìltimi mesi non ha nascosto di avere grandi progetti per Google Gemini ed è piuttosto evidente che è questo assistente quello a cui è stato deciso di dare priorità, essendo divenuto una delle colonne portanti dell’ecosistema di prodotti, app e servizi dell’azienda.

Con il passare dei mesi l’assistente Gemini è andato integrandosi sempre più con le principali applicazioni di Google, conquistando via via un quantitativo maggiore di utenti grazie alle sue funzionalità “accattivanti” ed il prossimo passo potrebbe essere rappresentato dal riconoscimento ufficiale di questa priorità.

Gli ultimi video dimostratitivi di Android XR, la piattaforma pensata per i dispositivi VR e AR e realizzata con Gemini al suo centro, confermano che l’assistente IA si è conquistato il diritto di essere attivato con il suo nome.

In tutti e tre i video viene usato il comando Ehi Gemini per attivare l’assistente IA e ciò ha senso se si considera che Android XR non supporterà Google Assistant.

Ma questa frase di attivazione potrebbe finire per essere sfruttata dal colosso di Mountain View anche su smartphone e tablet, soprattutto se Gemini continuerà a conquistare sempre più spazio e importanza con nuove funzionalità.