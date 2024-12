La One UI 7 di Samsung continua a regalare sorprese. Gli utenti che stanno partecipando al programma beta possono ora scaricare una nuova applicazione attraverso il Galaxy Store: si chiama Display Assistant e fa parte degli strumenti di Good Guardians. Vediamo cosa è in grado di fare e le chicche che offre.

Un primo sguardo a Display Assistant, una nuova app per la One UI 7

I giorni scorsi Samsung ha rilasciato la seconda beta della One UI 7 basata su Android 15, avvicinandosi di un passo al lancio della versione stabile (previsto sui Galaxy S24 entro il primo trimestre 2025). Abbiamo già avuto modo di scoprire insieme le varie novità portate dalla One UI 7 beta, ma questa volta andiamo oltre e ci soffermiamo su una nuova applicazione distribuita tramite il Galaxy Store.

Si tratta di Display Assistant (beta, per ora), un’app che fa parte del “pacchetto” Good Guardians (ex Galaxy Labs). Per chi non conoscesse quest’ultimo, stiamo parlando di un qualcosa di simile a Good Lock: invece di essere dedicato principalmente alla personalizzazione come quest’ultimo, Good Guardians si concentra su funzionalità legate alla fluidità del sistema (con Galaxy App Booster), alla batteria (Battery Tracker e Battery Guardian), alla gestione di memoria (Memory Guardian e Media File Guardian) e temperature (Thermal Guardian) e non solo.

Sulla One UI 7 beta si aggiunge Display Assistant, un’applicazione che porta funzionalità aggiuntive pensate per lo schermo dei Samsung Galaxy. Tra le funzioni integrate possiamo trovare:

modifica del tempo di accensione dello schermo per ciascuna singola applicazione;

pulsante rapido per tenere acceso lo schermo per 30 minuti;

profili per la scelta del limite alla luminosità massima (normalmente viene limitata dalla temperatura);

scelta della velocità con la quale cambiare la luminosità dello schermo;

possibilità di limitare il refresh rate per determinate app;

modalità Screen Curtain.

Alcune funzioni, come la modalità Screen Curtain, sono già attualmente integrate in altre app che fanno parte di Good Guardians, come Battery Guardian. A cosa serve nello specifico? Mette lo schermo in una sorta di modalità di sospensione: utile per quando le app devono operare per lungo tempo, visto che le mantiene in esecuzione. Non è da escludere che nel corso dei mesi Samsung possa aggiungere ulteriori funzionalità, dato che per ora si tratta di una versione beta.

Se avete seguito la nostra guida per installare la One UI 7 beta sul vostro Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ o Galaxy S24 Ultra e ora volete provare Display Assistant, non vi resta che seguire questo link per il Galaxy Store. Dovrebbe essere richiesta la presenza di Good Guardians: per scaricare quest’ultima, se già non lo avete fatto, potete recarvi qui.