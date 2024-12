Il team di sviluppatori di Samsung in queste settimane è impegnato nel lavoro di ottimizzazione di One UI 7, attesa prossima versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung, basata su Android 15, che a gennaio farà il suo esordio ufficiale sulla serie Samsung Galaxy S25, per poi sbarcare sugli altri device dell’azienda.

Ora che è stato avviato il programma beta, abbiamo la possibilità di conoscere meglio le novità studiate da Samsung per migliorare l’esperienza offerta agli utenti e tra di esse pare ve ne sia anche una relativa alle notifiche.

Come cambia la gestione delle notifiche con One UI 7

Nella beta 2 di One UI 7 è stata riscontrata una nuova funzione di filtro delle notifiche (nel menu delle Impostazioni, all’interno della sezione dedicata alla notifiche, in particolare nella scheda per le impostazioni avanzate), che ha l’obiettivo di consentire agli utenti di filtrare le notifiche che sono meno importanti, mostrandole come un gruppo nella parte inferiore.

La funzionalità in questione consente agli utenti di scegliere quali tipi di notifiche filtrare, ossia quelle vecchie (ricevute “più di qualche giorno fa”), quelle relative ad attività in background e quelle ridotte a icona manualmente nelle impostazioni di notifica.

Quando uno o più tipi di notifiche vengono filtrati, One UI 7 mostra una scheda “Altre X notifiche” nella parte inferiore del pannello delle notifiche e, se viene toccata, il sistema espande le notifiche filtrate, che vengono mostrate in una sezione “Altre notifiche”.

In sostanza, il nuovo approccio di Samsung volto a ridurre l’ingombro delle notifiche è intelligente, in quanto mantiene la visibilità di quelle meno urgenti senza che interrompano il flusso delle notifiche più importanti, garantendo così agli utenti un certo equilibrio.