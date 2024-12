La fase beta pubblica di One UI 7.0, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung basata su Android 15, è entrata nel vivo e nelle scorse ore è stata rilasciata la seconda versione per i Samsung Galaxy S24 di Corea del Sud, Germania, Stati Uniti e Regno Unito, che vale allo stesso tempo come prima beta per i modelli commercializzati in Polonia e India.

Il team di sviluppatori del colosso coreano ha deciso di accelerare i lavori, in modo da poter recuperare un po’ del terreno perso in questi mesi ed arrivare all’inizio del prossimo anno con la versione definitiva pronta, così da poterla fare esordire con la serie Samsung Galaxy S25 e da metterla a disposizione nelle settimane successive per i possessori dei modelli meno recenti.

Cosa cambia con la seconda beta di One UI 7.0

Ovviamente, trattandosi di un software ancora in fase di test, sono numerosi i bug riscontrati dagli utenti e gli sviluppatori già con la seconda beta hanno implementato diversi fix, migliorando nel complesso l’esperienza garantita.

Questo è l’elenco completo dei miglioramenti introdotti con la seconda beta di One UI 7.0 (build numero ZXL5):

Fixed continuous display and malfunction after closing Now Bar

Fixed a displaying error of a personal App drawer

Fixed issue of not being able to connect to some TV products wirelessly through Dex

Fixed problem where reminder widget transparency is not applied (app update required)

Improved slow transition between apps on recent screen

Improved entry speed for smart select in edge panel

Improved intermittent reset issue when using power saving mode

Improved GPS function

Fixed Quick Panel operation error

Added option to set screen refresh rate within game booster

Fixed call termination and Samsung message app F/C issue

Fixed background color off issue for weather widget

Fixed WiFi/NFC connection error when setting as routine

Numerous other improvements

In sostanza, chi ha deciso di accedere al canale beta avrà di che divertirsi in questi giorni, in attesa che sia disponibile la successiva release. Come sappiamo questo non vale per l’Italia in quanto da noi non è disponibile tale programma ma solo in Germania, Polonia, US, UK e poche altre nazioni. A breve aggiorneremo il nostro articolo su come installare manualmente le Beta della Samsung One UI 7.