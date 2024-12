Seguendo la guida su come installare la Beta 1 della nuova One UI 7.0, abbiamo aggiornato il nostro Samsung Galaxy S24 per scovare e provare in anteprima tutte le novità in serbo da Samsung col prossimo aggiornamento software su base Android 15. Si tratta di un update che sarà disponibile inizialmente su tutti i Samsung Galaxy S24 a partire dal mese di gennaio 2025 (indicativamente, ancora non è stato ufficializzato), pre-installato sui Samsung Galaxy S25, e ovviamente a cascata in arrivo anche sui precedenti Galaxy S23 ma non solo. Il rilascio infatti seguirà anche nella fascia media e bassa, ovvero su tutti i Samsung Galaxy A ed M.

Al momento le tempistiche di rilascio non sono state comunicate in quanto quella provata e installata è la prima Beta, una versione pre-rilascio della versione stabile, ancora in fase di testing e sviluppo.

Tutte le novità della Samsung One UI 7.0 in video

Come mostrato in video, le novità della Samsung One UI 7.0 sono tantissime rispetto alla precedente One UI 6.1. A cambiare non sono solo elementi grafici ed estetici come le icone delle App Samsung, la tendina delle notifiche, le app recenti, le cartelle e i widget ma anche funzionalità con novità legate anche all’intelligenza artificiale come l’introduzione, finalmente, della registrazione delle chiamate, cui viene aggiunta la funzione AI di trascrizione sullo smartphone.

Non solo, ci sono novità legate all’editing delle foto, per velocizzare ancor di più il processo di eliminazione e pulizia delle fotografie da elementi di disturbo e la nuova Now Bar che diventa un elemento centrale della lock screen.

Se avete un Samsung Galaxy S24, S24 Plus o S24 Ultra, potete provare in anteprima la nuova ONE UI 7.0 seguendo la nostra procedura di installazione manuale, tuttavia non si tratta purtroppo di una procedura facile o alla portata di tutti, oltre ad essere rischio reset dei dati.