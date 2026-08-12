Durante l’evento di oggi, Google ha presentato i suoi nuovi attesi smartphone Android di punta. La serie Google Pixel 11 è composta da quattro modelli (pieghevole incluso), ma in questo caso ci concentriamo in particolare su Google Pixel 11 Pro e Google Pixel 11 Pro XL: diamo un’occhiata nel dettaglio alle offerte di lancio del Google Store, che consentono di approfittare di un’iniziativa di trade-in con bonus particolarmente ricchi per questi due smartphone.

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Google Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL: peculiarità e differenze

Google Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL sono i modelli di punta della nuova gamma proposta in Italia, e sul Google Store sono arrivate promozioni di lancio che permettono di approfittare di supervalutazioni dell’usato. In questo caso ci concentriamo appunto sui modelli Pro, per i quali è prevista l’offerta più generosa, un po’ come avvenuto lo scorso anno con i predecessori.

Come abbiamo visto, anche Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL sono mossi dal SoC Tensor G6 abbinato al Titan M3, con le stesse configurazioni di memoria del modello “base” (12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage). Si distinguono dal fratello minore sotto altri aspetti, come ad esempio nel pannello Super Actua OLED LTPO con risoluzione pari a 2856×1280 pixel, che offre una frequenza di aggiornamento capace di scendere fino a 1 Hz per risparmiare energia, e una luminosità di picco più alta (arriva fino a 3.600 nit).

Altre differenze sono da riscontrare nel comparto fotografico: nella parte posteriore, i due modelli Pro offrono una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP con zoom ottico 5x (e zoom totale fino a 120x), mentre frontalmente offrono un sensore da 42 MP.

Pixel 11 Pro XL cresce nelle dimensioni: mentre Pixel 11 Pro condivide la diagonale da 6,3 pollici con Pixel 11, il modello più grande propone un display Super Actua OLED LTPO da 6,8 pollici a risoluzione 2992×1344 pixel, mantenendo la stessa frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz e la stessa luminosità di picco di 3.600 nit del Pro. La batteria sale a 5115 mAh e la ricarica diventa più rapida (fino a 45 W).

Per saperne di più:

Tutti i componenti della gamma potranno contare sul solito supporto software di Google: riceveranno 7 anni di aggiornamenti, tra versioni di Android, Pixel Drop e patch di sicurezza.

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Le super offerte di lancio del Google Store sui Pixel 11 Pro con supervalutazione

Google Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL sono stati lanciati in Italia ai seguenti prezzi consigliati:

  • Pixel 11 Pro:
    • 12-256 GB – 1199 euro
    • 16-512 GB – 1329 euro
    • 16 GB – 1 TB – 1589 euro
  • Pixel 11 Pro XL:
    • 12-256 GB – 1399 euro
    • 16-512 GB – 1529 euro
    • 16 GB – 1 TB – 1789 euro

In occasione del debutto, sul Google Store vengono proposte permute dell’usato più generose rispetto a quanto vediamo solitamente. Fino al 1° settembre 2026 potete acquistare uno dei due nuovi smartphone e ricevere un rimborso fino a 980 euro con la permuta idonea di uno smartphone, con inclusi 400 euro di buono extra.

Questo significa che 400 euro risulta il minimo della valutazione: dando in permuta uno smartphone dal valore superiore allo zero, riceverete una valutazione più alta, fino a un massimo di 980 euro in totale. Con quest’ultima, potete dunque acquistare Pixel 11 Pro a partire da 219 euro e Pixel 11 Pro XL a partire da 419 euro.

Vengono accettati non solo smartphone Google, ma anche di altri brand come Samsung, Apple, OnePlus, Xiaomi e così via. Naturalmente i valori di permuta dei vari dispositivi possono variare in base alle condizioni dell’usato, all’anno e alla configurazione. Se siete interessati, potete dare un’occhiata o procedere all’acquisto in preordine di Pixel 11 Pro o Pixel 11 Pro XL sul Google Store seguendo i link qui in basso.

Avete intenzione di sfruttare la supervalutazione per passare a uno dei nuovi modelli?

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