Una delle novità più importanti dell’ultimo anno di Google è stata l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa introdotta da Gemini. Ad agosto c’è stato poi il lancio di Gemini Live, l’assistente vocale AI di Google che consente di dialogare, nel vero senso della parola, con l’intelligenza artificiale ponendo domande, chiedendo spiegazioni e anche interromperla per ottenere ulteriori approfondimenti. In pochi mesi sono state tantissime le novità che hanno interessato Gemini e Gemini Live e molte altre potrebbero presto arrivare. Come quelle legate a una possibile nuova interfaccia di Gemini Live trovata nella versione 15.46.36.sa.arm64 dell’app Google.

La nuova interfaccia che semplificherebbe la sospensione e la ripresa delle conversazioni con Gemini Live

La versione attuale di Gemini Live, come mostrano i due screenshot qui riportati, quando si mette in background Gemini Live compare l’icona dell’app nell’angolo in alto a sinistra della barra (accanto all’orologio) e quando si apre il pannello delle notifiche compare la scheda che informa che il microfono è acceso. L’unica operazione possibile è quella di interrompere la conversazione (premendo “Termina modalità Live”). Per riprendere la conversazione è poi necessario riaprire l’app.

Nella versione 15.46.36.sa.arm64 dell’app Google è stato possibile attivare una nuova impostazione che modifica l’interfaccia di gestione delle conversazioni di Gemini Live. Come si può vedere dai successivi screenshot, infatti, scorrendo nel pannello delle notifiche, non solo è cambiata l’icona, ma la scheda di Gemini Live propone due nuovi pulsanti. Il primo, “Termina”, permette di interrompere la conversazione (come nell’interfaccia attuale), mentre il secondo, “Pausa”, permette di sospendere la conversazione per poi riattivarla tramite il pulsante “Continua” sempre nel pannello delle notifiche.

In questo modo c’è un’opzione in più e la possibilità di mettere in pausa la conversazione con Gemini Live e poi poterla riprendere rapidamente senza dover riaprire l’applicazione. Parallelamente, la nuova interfaccia modifica anche l’icona visualizzata in alto a sinistra nella barra di stato: al posto del simbolo dell’app, compare ora l’icona di una telefonata con un timer che indica da quanto tempo Gemini Live è attivo.