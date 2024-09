Il chatbot IA sviluppato dal colosso di Mountain View, Google Gemini, è sempre più onnipresente in diverse applicazioni e servizi dell’azienda, la società lavora senza sosta al continuo miglioramento della propria intelligenza artificiale nel tentativo di offrire un prodotto sempre più utile ai propri utenti, nonché all’altezza di quanto offerto dalla concorrenza.

Tanto per fare qualche esempio di recente abbiamo visto come il chatbot possa finalmente avviare le Routine di Google Assistant, come Gemini Live stia arrivando prima del previsto su molti dispositivi, come la versione Advanced dello strumento si sia aggiornata con miglioramenti al ragionamento e alla codifica, come sia stata modificata l’interfaccia su Android, come lo strumento sarà presto in grado di gestire chiamate WhatsApp e notifiche, come sia stato integrato in Google Keep potendo creare automaticamente liste ed elenchi, come permetta di saltare le pubblicità di YouTube e di ottenere il riassunto dei video, come l’azienda abbia annunciato l’arrivo di Gems e Imagen 3 in Gemini, come abbia ricevuto nuove funzioni per migliorare le attività di studio, come la versione Live potrebbe arrivare presto su Android Auto, come lo strumento sia sempre più veloce e diffuso, come la versione Advanced permetta il caricamento dei file su Android, come stia diventando più bravo a impostare le sveglie, o ancora come siano in arrivo novità e modifiche sia per la versione web che per l’app mobile.

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, questa primavera, Google abbia portato le Estensioni di Gemini anche nel Bel Paese, oggi scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla futura estensione Google Foto del chatbot IA del colosso.

Gemini e Google Foto saranno sempre più uniti con la nuova estensione

Google Foto non ha bisogno di particolari presentazioni, si tratta dell’app galleria predefinita degli smartphone dell’azienda, che viene però utilizzata anche da diversi utenti in possesso di dispositivi di altri produttori.

La società implementa costantemente miglioramenti e nuove funzioni nella propria app, nelle ultime settimane per esempio abbiamo visto come l’app abbia semplificato l’accesso alla cartella bloccata, come abbia ricevuto una maggiore integrazione con il servizio iCloud di Apple per il trasferimento delle foto, come sia in arrivo la nuova funzione “La mia settimana”, come in futuro l’app potrebbe permettervi di regolare la velocità di riproduzione dei video, come presto sarà più facile “eliminare” un ricordo dalle foto, come la versione web del servizio abbia ricevuto la sezione documenti, come siano in lavorazione novità per il miglioramento degli scatti, per dare priorità ad alcuni volti nella sezione ricordi e modifiche all’interfaccia dell’editor video dell’app, come Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur e Portrait Light siano diventate disponibili per tutti senza abbonamento o costi aggiuntivi, come l’app potrebbe introdurre una scorciatoia per modificare le foto nei Ricordi, come stiano per arrivare nuovi filtri di ricerca e commenti semplificati, o ancora come siano state rese disponibili le nuove Raccolte.

Oggi, grazie al lavoro di assembledebug, possiamo farci un’idea più chiara della futura estensione Google Foto per il chatbot IA Gemini, lo sviluppatore ha infatti individuato alcune informazioni all’interno della versione beta dell’app Google per Android (versione 15.36.40.29), riuscendo ad attivare per vie traverse l’estensione in oggetto (seppur non funzionante). La descrizione ufficiale dell’azienda indica due modi principali con cui l’utente potrà utilizzare l’estensione di Google Foto, “ricordare attività passate come foto del primo cibo” e “usare la memoria fotografica per ricordare informazioni“. Ciò suggerisce come l’estensione dovrebbe utilizzare le funzionalità Ask Photos e di ricerca in linguaggio naturale.

L’utilizzo della funzione Ask Photos potrebbe dunque rappresentare un notevole valore aggiunto nell’utilizzo del chatbot IA in questo frangente, Gemini è già in grado grazie ad altre estensioni di accedere ad alcune applicazioni Google, l’accesso a Google Foto con questi presupposti lascia presagire l’arrivo di funzioni davvero utili.

Al momento l’estensione di Foto in Gemini non è funzionante e non è chiaro quando l’azienda possa aver intenzione di implementarla in forma stabile, è plausibile che ciò possa avvenire contestualmente al lancio di Ask Photos che attualmente è disponibile in accesso anticipato per un ristretto numero di utenti statunitensi.